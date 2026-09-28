Ailén Cova y Alexis Mac Allister le festejaron el cumpleaños a Alaia: inflables gigantes, fiesta al aire libre y torta súper colorida

Ailén Cova y Alexis Mac Allister organizaron un festejo inolvidable para conmemorar el primer año de vida de la pequeña Alaia. A través de las redes sociales, compartieron los mejores momentos de una celebración que combinó la naturaleza, juegos inflables y mucha alegría rodeados de sus seres queridos y familiares más cercanos. La pareja cuidó cada uno de los detalles para que la jornada fuera única e irrepetible.

El primer cumpleaños de Alaia Mac Allister, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Ailén Cova y Alexis Mac Allister: Una tarde al aire libre con atracciones exclusivas y diversión asegurada

El evento organizado por Ailén Cova y Alexis Mac Allister se llevó a cabo en un amplio y luminoso espacio verde que fue decorado especialmente para la ocasión, logrando un clima cálido y familiar. La celebración contó con diversas atracciones pensadas para el disfrute y la comodidad de todos los invitados, destacándose la imponente presencia de inflables gigantes y estructuras recreativas al aire libre.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova con Alaia en un miniparque de diversiones

En las postales que trascendieron en las redes sociales, se observó a la familia compartiendo momentos de relax, risas y entretenimiento en un sector equipado especialmente con juegos infantiles. Los flamantes papás acompañaron a la niña en cada una de las propuestas lúdicas, luciendo looks casuales y descontracturados con prendas de denim y remeras cómodas que reflejaban la onda relajada del encuentro. Las risas de los niños y el entusiasmo de los adultos completaron una postal de absoluta felicidad.

Los papás posaron felices con Alaia Mac Allister en cada posta

Ailén Cova y Alexis Mac Allister: La ambientación temática, los detalles visuales y la torta

Los espacios exteriores y los rincones principales del salón lucieron una ornamentación sumamente delicada, donde predominaron los tonos pasteles, una enorme cantidad de globos de diversos tamaños distribuidos en arcos vistosos y grandes carteles personalizados que celebraban el "primer año" de la cumpleañera. Cada rincón fue pensado para generar un clima mágico acorde a la celebración infantil.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova en el momento de la torta

El punto cúlmine de la tarde llegó con el tradicional canto de feliz cumpleaños frente a una mesa principal dispuesta con una torta de diseño artesanal, varios pisos de colores suaves y detalles alegres muy tiernos. En ese instante tan especial, Ailén y Alexis posaron sonrientes y muy enamorados junto a su hija, quien se robó todas las miradas luciendo un tierno conjunto rojo y zapatillas haciendo juego que enterneció a todos los presentes.

Un mensaje cargado de emoción en las redes por Ailén Cova y Alexis Mac Allister

Para cerrar una jornada inolvidable, el deportista expresó su profunda felicidad a través de una emotiva publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram. "Primer añito de la nena que llegó para enseñarnos que el amor de padres es totalmente diferente a todo, gracias por tanta alegría y cariño, te amamos Alaia", escribieron con absoluta ternura, reflejando el momento especial que atraviesan como familia.

El posteo de los papás dedicado a Alaia Mac Allister

La respuesta de los usuarios no tardó en llegar: la publicación se llenó rápidamente de miles de 'likes' y comentarios de sus seguidores, amigos y colegas del ambiente futbolístico que felicitaron a los padres y le dejaron los mejores deseos a Alaia Mac Allister en su día especial.