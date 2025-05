Alejandra Maglietti reveló el gran problema que atraviesa en su sexto mes de embarazo: "Es un quilombo"

En febrero pasado, Alejandra Maglietti hizo en vivo el anuncio más emotivo: espera su primer hijo. Desde entonces, la panelista comparte en redes sociales el avance de su embarazo y los cambios en su vida durante la gestión de Manuel. Y es en el comienzo de su segundo trimestre que la encuentra con uno de los problemas más recurrentes cuando el vientre comienza a tener un gran tamaño, y no dudó en contar el calvario que es, como así también, la posible solución.

Alejandra Maglietti reveló el problema que enfrenta durante su gestación

Alejandra Maglietti vive uno de los momentos más esperados para ella, el camino de convertirse en madre. En pareja hace casi dos años con Juan Manuel, un joven que no pertenece al mundo de los medios de comunicación como ella, atraviesan el feliz momento esperando ansiosos a Manuel.

Actualmente, la panelista y abogada atraviesa su sexto mes de gestación, y como lo hizo desde su gran anuncio, comparte cuáles son las nuevas experiencias respecto a la gestación y los cambios que genera en su día a día. Pero en esta ocasión dejó en evidencia que no todo se trata de buenos momentos, sino que vive un gran impedimento para descansar tranquila, lo que afecta directamente en su energía durante todo el día.

“No podés dormir. ¿Qué querés que te diga? Me duele la costilla, la espalda...”, contó en su ciclo radial Arriba bebé (Pop 101.5). Si bien lo contó entre risas, lo planteó como el problema que hoy aqueja en sus días. Esto está relacionado con el crecimiento del bebé y por consecuencia de la panza. “Ayer me dolía tanto que me metí una toalla enroscada en la espalda para que me quede la cintura derecha, porque si no es imposible”, contó.

Ante la recurrencia de las noches sin poder dormir tranquila, decidió tomar cartas en el asunto y buscó respuestas en todas las plataformas de Internet, donde muchas madres cuentan sus experiencias y dan consejos. Y pareciera que fue allí donde Alejandra Maglietti habría encontrado la sugerencia de tener un elemento que podría cambiar este problema que atraviesa.

"Encontré una almohada especial que como que te envuelve y sujeta bien la panza y la espalda. Pero hay que acomodarse bien, es un quilombo”, contó la madre primeriza. Pero lo cierto es que aún no reveló si su experiencia cambió con este elemento, lo cierto es que Alejandra Maglietti está en busca de una solución en medio de la gran felicidad que tiene por la espera de su hijo tan deseado.