Alejandro Cipolla apuntó contra Carmen Barbieri tras su cruce con Morena Rial: "Se aprovecharon de su situación"

Morena Rial fue liberada y se metió en un polémico cruce con Carmen Barbieri. La influencer fue partícipe de varios programas de televisión, donde dio su versión de los hechos. En los últimos días, se presentó en Mañanísima, donde tuvo un mano a mano con la conductora. Sin embargo, los rumores de que iba a ser panelista aparecieron y desaparecieron en menos de lo que todos creían. Ante esto, tanto ella como su abogado, Alejandro Cipolla, apuntaron contra Barbieri y su trato.

Polémica Carmen Barbieri vs. Morena Rial: ¿Qué dijo Alejandro Cipolla?

En los últimos días, Morena Rial volvió a aparecer en la televisión argentina, sobre todo para contar cómo vivió sus días en la comisaría de San Isidro. La influencer fue detenida y acusada por robo con modalidad de escruche, y fue liberada con restricciones. Desde ese momento, expresó su deseo de cambiar su estilo de vida, ya que no quería volver a vivirlo. Así fue que surgió la propuesta de Carmen Barbieri para que sea panelista en su programa de Mañanísima.

Sin embargo, esto no gustó a varios integrantes y, finalmente, la conductora dio un paso atrás. Sin dudarlo, Morena se pronunció al respecto y apuntó: “Voy aclarar que yo no pedí ir al programa de Carmen, ellos me llamaron infinidades de veces, solo acepte porque quiero trabajar para salir de este mal momento. La intención real fue que me usaron para el rating y como no resultó porque el programa ya está con fecha de levantamiento decidieron decir el monólogo”.

Tras este fuerte descargo, Alejandro Cipolla, el abogado de la joven y amigo, decidió usar su cuenta oficial de Instagram para defenderla. "La verdad que estuvo muy mal lo que hicieron: aprovecharse de una vulnerabilidad del trabajo para sacar crédito contra More Rial", comenzó el letrado. De esta manera, lanzó: "¡Fue innecesario e inmoral!". Ante esto, la influencer compartió la historia en su propia cuenta y le respondió: "Te amo".

La polémica entre Carmen Barbieri y Morena Rial sigue creciendo, por el desencuentro entre ambas. A pesar de eso, la hija de Jorge Rial pudo contar su versión en un mano a mano con la conductora. Por el momento, ella mostró un interés en vender algunos productos con frases icónicas que haya dicho, mientras convive con su hermana Rocío. Sin embargo, pareciera que aún no le surgió algún otro trabajo para poder ser parte de la televisión argentina.

