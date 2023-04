Ángel de Brito confirmó la separación de Jesica Cirio y Martín Insaurralde

Es de público conocimiento que fue mucho lo que se dijo sobre la relación de Jesica Cirio y Martín Insaurralde y aunque la conductora de "La Peña" desmintió la separación, fue el propio Ángel de Brito quien confirmó la ruptura.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó a Ángel de Brito por qué en "LAM" no hablaron de la separación de Jesica Cirio y Martín Insaurralde, por lo que el periodista decidió contar lo que sabe del tema.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde.

"Están separados pero por ahora no quieren hablar y no se saben los motivos", sentenció el conductor con respecto a la modelo y el político. De esa forma, confirmó que la ruptura es inminente aunque la protagonista lo haya negado semanas atrás.

Como si eso fuera poco, prueba de que lo que dice Ángel es cierto, Jesica e Insaurralde borraron de las redes casi todas las publicaciones que tenían juntos. Solo quedan algunas en las que están junto a su hija o en algún acto oficial.

La publicación de Ángel de Brito.

La palabra de Jesica Cirio

En diálogo con "La Once Diez", Jesica Cirio aseguró: "No, no estamos separados. Con Martín hoy estamos laburando mucho, cada uno por su lado. Y sí es real que estamos con poco tiempo porque cada uno está concentrado en lo suyo, estamos yendo a pocos eventos y él está con el perfil muy bajo".

Jesica Cirio y Martín Insaurralde.

Como si eso fuera poco, en una entrevista con "Intrusos", la conductora agregó: "Ya lo desmentí, no sé de donde nace eso. Estamos trabajando mucho los dos, pero no tengo ni idea de dónde salió eso".