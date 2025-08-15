Pampita llamó la atención esta semana cuando evitó referirse a la denuncia de Julieta Prandi a su expareja Claudio Contardi, quien fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual y daño psicológico, y generó revuelo en las redes sociales por no mostrar públicamente su apoyo a la modelo. Ante las críticas que recibió la conductora, Ángel de Brito no dudó en salir a bancarla.

Ángel de Brito defendió a Pampita por no opinar del caso de Julieta Prandi

Pampita optó por no emitir opinión sobre la causa que le inició Julieta Prandi a Claudio Contardi y, pese a dejar en claro que no quiere involucrarse en temas ajenos a su vida personal, su silencio ante este tema causó fuertes repercusiones, críticas y acusaciones de falta de empatía hacia su colega.

En medio de la conmoción pública que generó la condena a Claudio Contardi a 19 años de prisión por "abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí", el cual marca un precedente en la Justicia argentina gracias a la denuncia de Julieta Prandi, Pampita fue consultada al respecto en "Sálvese Quien Pueda" y su respuesta no fue la esperada por los televidentes.

Pampita

“No quiero hablar del tema, no quiero quedar expuesta en todos los portales por este tema, ni por ningún otro que no sea mío, por mi situación personal", comenzó la nueva conductora de "Los 8 escalones". Y ante la insistencia del cronista del ciclo de América, la empresaria comentó sin ánimos de profundizar sobre la causa: "No soy panelista, no quiero hablar de ningún tema que no sea mío".

Julieta Prandi junto a Claudio Contardi y sus dos hijos en común.

Tras sus dichos, Pampita recibió una ola de comentarios negativos en las redes sociales, algo que normalmente no le sucede porque suele conectar con los usuarios por su personalidad e historia de vida. En este contexto, Ángel de Brito se mostró de su lado y explicó por qué sale a bancarla de forma pública.

Ángel de Brito bancó a Pampita por no opinar de la denuncia de Julieta Prandi a Claudio Contardi.

Todo comenzó cuando el conductor de LAM abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram con el título: "Ángel responde". Entre las miles de preguntas que le llegaron sobre diversas temáticas, Ángel de Brito decidió responder la que decía: "¿Pensas que Pampita estuvo mal en no halar de Julieta?".

A lo que el periodista, lejos de sumarse a las críticas y pegarle, apoyó su postura y explicó el motivo: "No me gusta la hipocresía, sino lo sintió está bien". Así también explicó que, quizás, Carolina Ardohain no consideró que tenga que hablar sobre el calvario que vivió Julieta Prandi con su exmarido Claudio Contardi y en vez de salir a decir algo para quedar bien determinó llamarse a silencio.

De esta manera, Ángel de Brito defendió a Pampita por no opinar del caso de Julieta Prandi y dejó en claro que valoró su sinceridad de no explayarse sobre la causa judicial.