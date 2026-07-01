Antonia, la hija de Mauricio Macri y Juliana Awada, reveló cómo es la relación con su papá

El reciente paso de Mauricio Macri por el canal de streaming Olga, durante el ciclo "Un día con Valen Rizzuti", dejó postales totalmente inesperadas sobre su vida familiar . En un clima sumamente distendido, el notero del programa aprovechó la ocasión para conversar con Antonia Macri sobre el vínculo cotidiano que mantiene con su padre y la forma en que lo expone al mundo digital, Resulta verdaderamente llamativo escuchar a Antonia en esta faceta tan abierta, ya que pocas veces se la escuchó hablar públicamente sobre su vida privada, convirtiendo este breve intercambio en una aparición inusual.

Antonia Macri junto a su papá.



Un padre "memeable" y el blanco favorito de bromas por Antonia Macri



Durante la entrevista, Antonia dejó al descubierto una faceta del expresidente que pocos imaginarían, centrada en la complicidad y el humor que define sus jornadas diarias. Al ser consultada sobre sus contenidos favoritos en el celular, la joven admitió con total soltura que tiene la costumbre constante de fotografiar a su padre mientras duerme, ¡un blanco fácil para sus travesuras digitales! "Es una máquina de hacer memes", comentó ella entre risas, mientras exhibía en su celular capturas del exmandatario en situaciones de lo más cotidianas, reforzando la idea de que su relación se basa en la frescura y la espontaneidad absoluta.



Entre las imágenes que mostró con mucha picardía en el video, Antonia destacó una donde su padre aparece durmiendo profundamente durante un show con la música a todo volumen, algo que Antonia considera "el mejor" de sus memes. Esta muestra de confianza evidencia que, puertas adentro, el expresidente comparte momentos de ocio y carcajadas con su hija, alejándose de cualquier rigidez protocolar y dejándose llevar por las ocurrencias de la adolescente.

Desde chica, Antonia Macri cómplice con su papá.



Antonia Macri: Discreción y elegancia

Si bien Antonia se siente cómoda compartiendo estas bromas internas, su presencia mediática general se mantiene en línea con la educación que recibió de sus padres. La joven cultiva un perfil bajo que alterna con apariciones donde destaca por su elegancia y sencillez, rasgos que hereda de su madre, Juliana Awada, manteniendo siempre una impronta sofisticada en cada paso que da. Esta dualidad entre la adolescente que se divierte con "stickers" de su padre y la joven que preserva su intimidad representa un equilibrio difícil de encontrar en el mundo actual.

Valentina Barbier, hija de Juliana Awada, junto a Mauricio Macri y Antonia asistieron a Hairspray.

La relación entre Mauricio Macri y Antonia, nacida en 2011 durante su gestión como jefe de Gobierno, siempre se caracterizó por la cercanía. Es notable cómo, a medida que la joven crece, logra mantener su propio estilo, combinando la discreción característica de su familia con una chispa de juventud que le permite disfrutar de momentos virales sin perder su esencia. La reciente aparición en el streaming de Olga confirma que, ante la mirada de Antonia, el expresidente es, ante todo, un padre presente que disfruta de compartir la vida cotidiana, risas mediante, con su hija menor. Este acercamiento permite al público conocer una faceta más humana y familiar, donde las risas y las anécdotas personales son protagonistas indiscutibles de su vínculo.