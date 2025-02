Apareció la esposa de Aníbal Lotocki, Majo Favarón, e hizo una repudiable publicación: "Cuanta ignorancia leo"

Apareció la esposa de Aníbal Lotocki, Majo Favarón, e hizo una repudiable publicación en redes sociales. Este 2025 se cumplen dos años de la sentencia a prisión del hombre que se hacía pasar por cirujano plástico y que habría ocasionado la muerte de Silvina Luna.

Su esposa, Majo Favarón, reapareció para "contar su verdad" mediante una serie de videos en Instagram. En ellos se explaya sobre la "inocencia" de su marido y reclama la presunta falta de conocimiento de quienes la critican.

La influencer que vive en Olivos compartió en las últimas horas una serie de videos en sus historias de Instagram, en los cuales se la puede ver furiosa contra la prensa, la justicia y sus haters.

A pesar de que la justicia falló en su contra y actualmente Aníbal Lotocki se encuentra en el penal de Ezeiza, Favarón decidió darle rienda suelta a su versión de lo ocurrido con las pacientes del “cirujano”.

“Leo a través de sus comentarios que hay tal ignorancia respecto del tema, de los productos, de Aníbal y de todas esas cosas ¡Cuanta ignorancia leo!”, comenzó su reclamo la esposa de Lotocki. “Es bastante grave, para ustedes no para mí”, señaló sobre el supuesto oscurantismo de sus seguidores.

“Yo nunca inventé nada. De hecho, todas las veces que hablé siempre dije lo mismo. Siempre me apoyo en datos, y en eso me voy a seguir apoyando. La televisión no te lo cuenta”, aseveró la mediática que pocos meses atrás hizo un pedido a la justicia para que Aníbal Lotocki obtenga la prisión domiciliaria.

“A veces yo entiendo por qué son ignorantes. Todos son ‘opineitors’ de turno”, lanzó filosa. Acto seguido publicó en sus historias un enlace, en donde exhibe los motivos por los cuales ella entiende que su esposo debería estar en libertad.

Majo Favarón reapareció más furiosa que nunca

Argumentando la “ignorancia” de sus adversarios, la esposa de Aníbal Lotocki acusado de homicidio por intervención quirúrgica, decidió hacer frente a las cámaras e hizo su reaparición en su cuenta de Instagram @majofavaron_ok_. Majo Favarón apareció para quejarse de los comentarios negativos que lee y dar “su verdad” acerca de los productos que utilizó "su enamorado".

