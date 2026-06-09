Aseguran que Morena Rial está a punto de conseguir la libertad: cómo está su causa

Morena Rial estaría a punto de recuperar la libertad condicional tras cumplir con diversas pericias ordenadas por la Justicia. En marzo pasado, había recibió el beneficio de arresto domiciliario residiendo en la casa de su hermana Rocío en el barrio de Belgrano, luego de más de seis meses presa en la Unidad 51 de Magdalena. La joven de 27 años está acusada de robo agravado por efracción en poblado y en banda, y a la espera del juicio en su contra.

En enero de 2025, la hija del reconocido periodista fue detenida por primera vez y tras un acuerdo con la Justicia se le orotgó la exarcelación. Sin embargo, no cumplió con las medidas establecidas y fue detenidad y trasladada a una unidad penal. Ahora, se encontraba bajo prisión domiciliaria y habría recibido una buena noticia: ese podría dejar la tobillera electrónica y retomar su vida "normal".

Morena Rial cerca de dejar la tobillera electrónic

El proceso judicial en torno a Morena Rial avanzó en los últimos días, tras la realización de las últimas pericias que la Fiscalía y los tribunales solicitaron para determinar su aptitud para la libertad condicional. La información fue difundida por el Ejercito de la Mañana, donde aseguran que la influencer se encuentra en la última fase antes de la resolución definitiva.

Morena Rial//Instagram

En el stream de Bondi, el periodista Santiago Riva Roy informa: "Queda poco para que Morena salga en libertad. Será la primera semana de julio”. Además, agregó: “Ordenaron las últimas pericias como en cualquier trámite de libertad condicional. Así que en julio va a recuperar la libertad condicional, por ende sin tobillera”.

Este proceso, que ha sido seguido de cerca por los medios de comunicación y la opinión pública, marca un paso importante en la trayectoria judicial de Rial, quien en varias ocasiones expresó públicamente su deseo de estar. Asimismo, manifestó en distintas ocasiones su intención de retomar su vida académica y personal fuera del encierro, lo que parece estar en vías de concretarse. “#FreeMorena. Queda menos de un mes para este hecho. ¿Sensaciones?”, pregunta el comunicador.

Morena Rial//Instagram

Proceso judicial de Morena Rial y expectativas por su posible libertad

El avance en el caso de Morena Rial se produce en un contexto de expectativa y especulación en torno a su situación legal. La joven está bajo arresto domiciliario, tras cumplir una condena previa y tras haber sido sometida a diferentes controles y revisiones por parte de las autoridades judiciales. La decisión de liberar a la joven dependerá de la evaluación de las pericias que se le hayan realizado, así como del cumplimiento de otras condiciones establecidas en su proceso.

Cabe recordar que la hija de Jorge Rial recibió en marzo de este año el beneficio de prisión domiciliaria. Tras estar alojada por más de seis meses en el penal de Magdalena, acusada de integrar una banda dedicada a cometer robos en el conurbano bonaerense e imputada por el robo en una casa de Villa Adelina, mientras los propietarios se encontraban en Pinamar.

Morena Rial//Instagram

En las redes sociales y en los medios de comunicación, la expectativa por la posible liberación de la influencer ha generado diferentes reacciones. Algunos seguidores y figuras públicas expresaron su apoyo y esperanza en que la joven pueda comenzar una nueva etapa alejada de las controversias. El periodista Fefe Bongiorno comenta en Bondi: "Quiero ver que ocurra primero, obviamente. Viste que a veces se retrasan o capaz le salta algo, andá a saber…”. Por otro lado, Pepe Ochoa fue más escéptico y afirma: “Veremos qué hace Morena con toda la libertad. Ya nos ha demostrado que cuando está libre, la caga de nuevo, así que ojalá que aprenda la realidad, por lo menos se disculpe con la gente que le choreó. Beso enorme para More”.

La expectativa en torno a la situación de Morena Rial continúa en aumento, mientras familiares, amigos y la opinión pública esperan la resolución final que la habilite a volver a la vida social, académica y a tener salidas a la calle, en un proceso que se ha visto marcado por el escándalo mediático, distintas controversias y declaraciones públicas.