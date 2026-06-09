Así es la casa de Guillermo Andino y Carolina Prat: piscina, mucha madera y hasta un museo

Guillermo Andino y Carolina Prat son de las parejas más sólidas y duraderas de la televisión argentina. En 1995, en el viejo edificio de Canal 9, Carolina conoció a Guillermo, cuando tenía 21 años y estudiaba arquitectura en la UBA. Mientras que él ya era un conductor consagrado en el noticiero Nuevediario, se cruzaron en los pasillos del canal, en medio de la investigación de ella para un trabajo práctico sobre la estructura edilicia de las emisoras. Impactado por su belleza, él no dudó en invitarla a salir y, si bien al principio no fue correspondido, al final de la noche ambos supieron que su amor tenía un gran futuro.

La pareja pasó por varios obstáculos relacionados a su crecimiento laboral por separado, pero se terminaron sellando su amor, el 12 de abril del 2000, con su casamiento civil y, el 14 de abril, con una ceremonia religiosa en la Iglesia San Martín de Tours y la exclusiva fiesta en el Alvear Palace Hotel. Con el pasar de los años, formaron una familia con la llegada de sus tres hijos: Sofía, Victoria y Ramón. Si bien Carolina Prat no ejerció durante ese tiempo la arquitectura pero mantuvo su pasión y diseñó la casa rústica donde vive el clan, en la zona exclusiva de Martínez.

Guillermo Andino y Carolina Prat con sus hijos / Créditos: CARAS

Así es el interior de la casa de estilo rústica de Guillermo Andino y Carolina Prat: mucha madera y modernidad

La casa de Guillermo Andino y Carolina Prat se diferencia de otras de las celebridades por su estilo rústico-minimalista , fusionado con la modernidad y la idea de un espacio de relax. Conocida como "la casa de los suspiros", la vivienda destaca por su arquitectura integrada a la naturaleza, gran espacio para su familia numerosa y funcionalidad para todas las temporadas y temperaturas que viven.

Entre los detalles más destacados, la mayor parte es de madera, marcando esta conexión con la naturaleza presente en las aberturas, muebles, una gran pared perimetral y una imponente puerta doble de diseño antiguo en el ingreso. Sin embargo, este materias trabaja de la mano con las grandes estructuras de piedra, sobre todo en el living-comedor, en tonos grises, y con los grandes ventanales que permiten el acceso de luz natural y la conexión con el jardín interno de la propiedad.

Así es el interior de la casa de estilo rústica de Guillermo Andino y Carolina Prat

La cocina se destaca la modernidad, dadas las apuestas tecnológicas que hicieron para crear un espacio para que Prat pueda disfrutar de realizar diferentes recetas con sus hijos. LA estructura cómoda y cerrada está equipada con amplias mesadas para cocinar y ventanas con marcos oscuros que miran hacia la vegetación. La misma sigue con la estética de todo el lugar, demostrando los talentos de Carolina para el diseño de su hogar.

Así es el interior de la casa de estilo rústica de Guillermo Andino y Carolina Prat

"Andinolandia": el museo personal de Guillermo Andino

La casa de Guillermo Andino y Carolina Prat no solo busca la funcionalidad y la estética de lo rústico-minimalista. Por el contrario, crearon espacios aún más íntimos para cada uno de sus integrantes. Una de las habitaciones más destacadas es el museo que el conductor se preparó para él mismo, y al que denominí "Andinolandia". El mismo, ubicado como espacio seguro en el altillo, se vuelve verdadero santuario nostálgico que repasa la infancia de las décadas de 1960, 1970 y 1980, con una gran colección de juguetes, dibujos y fotografías que identifican a Andino.

Mientras que Carolina cuenta con su propio taller de arte y estudio privado, Guillermo se puede encerrar con sus hijos por horas a divertirse con sus 6000 soldaditos de plomo, pistas a escala, figuras coleccionables, máquina de pinball y barcos artesanales, y detalles futboleros e históricos.

Andinolandia, el museo de juguetes de Guillermo Andino

El exterior de la casa de Guillermo Andino y Carolina Prat: la pileta y la huerta de la arquitecta

Lejos del interior de la casa, la propiedad de Guillermo Andino y Carolina Prat también cuenta con un jardín trasero, que les permite pasar jornadas bajo el sol y disfrutar del aire libre. El mismo cuenta con una gran pileta de natación, que presenta a sus costados reposeras para que la familia pueda descansar durante el verano. De la misma manera, un espacio de meriendas compuesto por una mesa ratona y dos sillas blancas llevan la estética rústica al exterior de la casa, rodeándose de paredes de plantas. Así mismo, dispone de un quincho cerrado con parrilla totalmente equipado para reuniones familiares, que les permite alejarse de la casa, pero estar equipados con todo lo necesario.

Carolina Prat se permitió crear en este lugar su huerta y espacio verde, donde cultiva, no solo comidas saludables para el día a día, sino flores de colores que le enseñan de la paciencia de la jardinería. Este rincón de flores silvestres lo llamó Naty, en memoria a su hermana, que, en el momento de la construcción de este espacio, se habían cumplido dos años de fallecimiento.

El exterior de la casa de Guillermo Andino y Carolina Prat

La casa de Guillermo Andino y Carolina Prat es una de las más observadas por los famosos y los medios de comunicación, dada la originalidad de la artista para diseñarla de cero y crear un espacio funcional para toda su familia. Desde un museo de juegos, mucha madera, una gran pileta y grandes habitaciones, el estilo rústico-minimalista queda grabado, fusionándose con la personalidad relajada que la pareja mantiene.

A.E