Así es la casa de Julieta Ortega en Buenos Aires: rincón de lectura, vinilos únicos y un living minimalista decorado por ella misma

Julieta Ortega tiene un perfil alto en los medios debido a ser hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar, y también por su extensa trayectoria en televisión y teatro. Cuando las luces se apagan, la artista elige la tranquilidad de su hogar y se refugia en él para poder disfrutar de los pequeños momentos cotidianos ya sea leer un libro, escuchar un vinilo de su banda favorita o contemplar el paisaje que se visualiza desde su ventana.

Cálida y luminosa: Julieta Ortega mostró cómo es por dentro su living comedor y cautivó a sus seguidores

Cuando su agenda laboral se lo permite, Julieta Ortega se queda en su residencia de Buenos Aires para poder volver a la calma y pasar tiempo de calidad con ella misma como también con su hijo Benito, fruto de su relación pasada con el músico Iván Noble. Si bien es muy reservada del sitio donde habita, la actriz compartió una serie de imágenes en su red social donde dejó ver algo de la decoración cálida y luminosa que lleva su casa.

En la primera imagen, Julieta Ortega, que regresó hace días a los escenarios de la mano de la exitosa obra Sex, de José María Muscari, en Gorriti Art Center, se muestra posando frente a un enorme estante de madera pintado de blanco y repleto de libros. Todos se encuentran bien ordenados mientras que en la parte baja del mueble están apilados los vinilos de sus artistas favoritos como Amy Winehouse.

Delante de esta estantería se observa una escalera, la cual permite llegar a los lugares más altos de la misma para poder bajar el ejemplar elegido para leer en sus ratos de ocio. Además, esta fotografía de Julieta Ortega luciendo un conjunto de chaleco y pantalón sastrero en tonalidad blanca deja ver que este sitio es el living. El mismo posee pisos de madera, que aportan calidez y un toque clásico al ambiente, y contrasta perfectamente con el mobiliario simple y elegante.

En otras postales, Julieta Ortega confirma que se trata de un espacio integrado, es decir es un living comedor. Allí se aprecia cómo ambos sectores conviven en total armonía gracias a una paleta de tonos neutros, muebles de líneas simples y una iluminación cálida que unifica todo el sitio.

En la misma se la puede ver posando con un outfit casual sentada en una silla tapizada en colores neutros y un respaldo de madera clara con detalles tejidos. Cerca de ella se observa una mesa blanca y redonda, que logra adaptarse a la paleta suave de este ambiente. Frente a la misma, hay una ventana grande con cortinas claras y translúcidas, que permite el ingreso de luz natural y brinda mayor amplitud visual.

En el fondo y cerca del ventanal, se ve nuevamente la estantería blanca con libros ordenados y vinilos. Al ser un rincón con armonía visual por sus tonos y su simpleza, los colores de los mismos aportan ese detalle moderno y decorativo que lo hacen el sector más llamativo de su living comedor.

Así es la casa de Julieta Ortega en Buenos Aires: la misma posee un rincón de lectura con vinilos únicos y un living minimalista decorado por ella misma, donde se destacan los muebles clásicos, los tonos neutros y la presencia de luz natural.

Se conoció el motivo por el que se pelearon Julieta Ortega y Andrea Rincón: “No tenemos vínculo”

Recientemente en el piso de LAM, Ángel de Brito confirmó el quiebre de la amistad entre Julieta Ortega y Andrea Rincón: “Bueno, pelea de amigas, famosas, ¿no? Famosas, famosísimas… Ellas son Julieta Ortega y Andrea Rincón”. Desde hace tiempo, los rumores sobre su distanciamiento circulaban en los medios, pero recientemente se reveló el contexto y las razones detrás de este cambio en su relación.

La situación fue comentada por Ángel de Brito como un distanciamiento natural entre amigas que alguna vez compartieron proyectos y momentos importantes: “Julieta le ayudó mucho a Andrea… Muchísimo. Sí, le hicimos una nota hace poco a Julieta y le preguntamos por Andrea Rincón, porque nos había llegado y nos dijo sí, no somos más amigas”. Este panorama preparó el terreno para que Julieta Ortega diera su versión sobre su vínculo actual con Andrea en una entrevista exclusiva.

Consultada por su relación con Andrea Rincón, Julieta Ortega confirmó que el vínculo ya no es el mismo: “No tenemos hace mucho tiempo ya el vínculo que teníamos. A veces pasa”. Explicó que, al igual que ocurre en las relaciones de pareja, en las amistades también puede llegar un momento en el que la cotidianeidad se pierda: “Uno puede querer a la persona, pero ya no tiene lo cotidiano”.

Además, Julieta Ortega hizo una confesión que tomó a todos por sorpresa: “Pasaron cosas que no haría pública, es nada grave, pero a veces las relaciones tienen un final también, las relaciones de las amigas”, explicó. Aun así, la actriz mantiene la cordialidad: “La cruzo a veces por el barrio, la saludo, está todo más que bien”.

Por su parte, Andrea Rincón negó que exista una pelea entre ambas: “No, peleadas no estamos… A veces te vas encontrando y a veces te desencontrás”. Señaló que sus caminos personales y espirituales fueron factores en el distanciamiento temporal: “Sí en cuanto arranqué mucho mi camino con la Iglesia, ella tomó como otro camino y no…”.

A pesar de la distancia, Andrea Rincón dejó en claro que el cariño por Julieta Ortega permanece intacto: “No hay nada que Julieta pueda hacer que haga que yo la deje de amar… El amor que siento por ella es incondicional”. Explicó que la relación puede variar en cercanía y frecuencia, pero el afecto y el respeto siguen presentes.