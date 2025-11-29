Así fue la fiesta de 50 años de Eugenia Tobal: repleta de famosos, decoración romántica y un impactante look elegido por sus fanáticos

Eugenia Tobal celebró por adelantando su cumpleaños número 50 en una noche con invitados famosos, amigos y familiares. Tanto la actriz como los allí presentes compartieron imágenes y videos de lo que fue el evento. Días antes, la participante de Masterchef Celebrity mostró dos opciones de looks para esta ocasión y sus seguidores fueron los encargados de elegir el atuendo.

La intimidad del cumpleaños número 50 de Eugenia Tobal

Eugenia Tobal cumple 50 años el domingo 30 de noviembre, pero decidió festejar antes. Así fue que el viernes por la noche en un lugar campestre, que reunía un espacio al aire libre y otros cerrados con entradas tipo establos, reunió a sus compañeros de Masterchef Celebrity y a su familia para celebrar con anterioridad la fecha de su nacimiento.

Eugenia Tobal y Mario Massaccesi

Entre los participantes que dijeron presente a la velada se encontraban Maxi López, Evangelina Anderson, Sofía Martínez, Momi Giardina, Marixa Balli, el Chino Leunis, Miguel Ángel Rodríguez, el Turco Husaín y Mario Massaccesi. Su hija Ema de 5 años también estuvo presente. De hecho, previo a la llegada de los invitados a la celebración, la actriz compartió un video donde muestra a su primogénita recorriendo el sitio y luciendo un adorable vestido blanco de estilo romántico.

En el mismo posteo, Eugenia Tobal compartió la decoración festiva y colorida que eligió para su cumpleaños. Desde esferas multicolores colgadas de un árbol, pasando por mesas y sillas altas de hierro y madera, hasta guirnaldas de luces cálidas y delicados detalles con moños, cada rincón reflejó su estilo y creó un ambiente cálido y alegre.

Una vez que sus amigos y seres queridos llegaban a la fiesta podían escoger entre pequeños carteles con insólitas frases, que se utilizan para el momento de la foto. Así fue que Maxi López, Marixa Balli, el Chino Leunis, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez y el Turco Husaín no dudaron en posar junto a ellos. Los concursantes de Masterchef Celebrity se mostraron sonrientes y abrazando a la agasajada. "Feliz cumple Euge", escribió Leunis en su cuenta de Instagram.

Los participantes de Masterchef Celebrity en el cumpleaños de Eugenia Tobal.

En uno de los videos que subió Evangelina Anderson a sus historias se la puede ver muy feliz y bailando junto a Eugenia Tobal la canción A quién le importa de Thalía. "Te adoro, muchas felicidades. Sos todo lo que está bien", escribió la modelo junto al clip de la divertida fiesta que organizó la artista por su cumpleaños número 50.

Previo a la llegada de este día, Eugenia Tobal contó que compró dos vestidos de distintos estilos, uno más boho chic y otro más sensual y moderno. Al ver que no podía decidirse entre uno y otro, tuvo una ingeniosa idea: dejar que sus seguidores sean los encargados de escoger entre las dos opciones. "Se viene mi cumple de 50. Estoy probándome vestidos… ¿me ayudan a decidir? Tengo estos dos que compré por internet. ¿Cuál les gusta más VOT 1 o VOT 2? Igual los dos son re lindos...", expresó junto al clip donde se la puede ver posando con ambos diseños.

El que más voto tuvo fue el número 2, el cual se destaca por ser de color negro con transparencias y un profundo escote en V. Sus detalles fruncidos y su falda larga que deja ver la piel también hicieron de este atuendo una elección perfecta para esta gran noche. Por esta razón, Eugenia no dudó en hacerle caso a los usuarios y lucirlo durante el festejo.

En resumen, el cumpleaños de 50 de Eugenia Tobal estuvo repleta de famosos, entre ellos sus compañeros de Masterchef Celebrity, se destacó por su decoración romántica y ella deslumbró a todos con su impactante look elegido por sus fanáticos.

Confirmaron que Eugenia Tobal se va de MasterChef: "Son cuatro puntos que la llevaron a renunciar"

Eugenia Tobal se aleja de MasterChef Celebrity luego de atravesar una serie de circunstancias que impactaron en su participación. La noticia de su salida comenzó a circular en el entorno del certamen gastronómico, donde ya se mencionan los motivos que habrían influido en su determinación.

Durante las últimas semanas se rumoreó que la actriz estaba convencida de dejar el programa después de situaciones que la incomodaron. Pero la noticia fue confirmada por Paula Varela en Intrusos (América), donde detalló los motivos que llevaron a la actriz a tomar esta decisión. Según explicó, hay cuatro razones principales que influyeron en su salida del certamen.

En la misma línea, Paula Varela señaló que el segundo motivo está relacionado con la edición del programa. Según comentó, la artista esperaba mostrarse con un perfil alegre y simpático, pero la edición la dejó en un lugar distinto. “Ella quería entrar con un perfil como le gusta, alegre y simpática, y la edición del programa la deja como un personaje gruñón”, explicó.

El primer punto que señaló la periodista tiene que ver con el vínculo de Eugenia Tobal con uno de los jurados. “Se siente maltratada por Germán Martitegui”, afirmó al aire. “No lo traga, eso no lo puede modificar”, agregó, dejando en claro que la relación entre ambos no fluía de manera cómoda dentro del programa. Esta situación habría generado un malestar sostenido que terminó afectando su experiencia.

Eugenia Tobal

Por otro lado, el tercer punto que señalaron tiene que ver con la falta de protagonismo que le dan a Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity. De acuerdo con la información brindada, siente que no se le da el espacio que esperaba dentro del programa. “Siente que la dejan sin protagonismo, destratada”, señaló la panelista.

El cuarto y último motivo está vinculado con su imagen pública. La actriz evaluó que su participación en el reality de cocina no estaba beneficiando su perfil profesional. Si bien no se dieron detalles específicos sobre este punto, se entiende que la suma de los factores anteriores influyó en su decisión de dar un paso al costado.