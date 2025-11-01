Así fue el cumpleaños de Marcela Tinayre: copa de Halloween para Mirtha Legrand, ambientación especial, familia y los amigos de siempre

El viernes 31 de octubre, Marcela Tinayre celebró su cumpleaños número 75 junto a su madre Mirtha Legrand. La conductora celebró esta fecha tan especial para ella acompañada de sus amigos y seres queridos durante un evento nocturno repleto de glamour, invitados famosos y diversión.

Las fotos del cumpleaños de Marcela Tinayre con la presencia de Mirtha Legrand

Marcela Tinayre cumplió 75 años, el viernes 31 de octubre, y no dudó en festejarlo con sus familiares y su entorno más cercano. La presencia estelar de su madre Mirtha Legrand se llevó toda la atención como también su elegante atuendo: vestido negro de encaje y brillos. La cumpleañera, por su parte, escogió un look en tendencia.

Se trata de un vestido corto y blanco con lunares negros, un estampado que anticipa lo que se vendrá en 2026, combinado con un par de zapatos altos en color nude. En una publicación que compartió su gran amiga Teté Coustarot se puede ver a la conductora posando feliz junto a los presentes en esta velada cargada de emoción y momentos inolvidables.

El cumpleaños de Marcela Tinayre

Las fotos más llamativas por los usuarios de las redes sociales fueron las que muestran a Marcela Tinayre posando junto a su madre Mirtha Legrand. En la primera postal, la diva de los almuerzos se encuentra sentada en una mesa junto a un grupo de amigos de su hija y luciendo un abrigo negro. Todos están sonriendo y mirando cámara para guardar este recuerdo.

El cumpleaños de Marcela Tinayre

En la segunda fotografía, Marcela Tinayre se encuentra abrazando a Mirtha Legrand y posando súper sonriente mientras la conductora aplaude feliz y entusiasmada. Este posteo cosechó miles de "likes" en Instagram y cientos de mensajes con buenos deseos para la mamá de Juana Viale. Debido a que en este día también se celebra Halloween, las mesas incluían algunas copas con temerosas calabazas como la que le tocó a la Chiqui.

Mirtha Legrand y su hija Marcela Tinayre

Las emotivas palabras de Marcela Tinayre en su cumpleaños número 75

Cumplir años es un buen motivo para celebrar y Marcela Tinayre lo sabe. Por eso, la presentadora se encargó de organizar cada detalle de su gran noche y sus amigos famosos se encargaron de compartir la intimidad del festejo. En un momento de la velada, aprovechó para adueñarse del micrófono y expresar unas sentidas palabras bajo la mirada atenta de sus invitados.

"Disfrutemos, valoremos la vida, los momentos", expresó mientras sostenía una copa con diseño de Halloween. Así, mocionada y con mucha alegría de poder estar cumpliendo años una vez más, Marcela Tinayre pidió a sus seres queridos que vivan al máximo y agradezcan cada instante.

Entre los asistentes a su fiesta se encontraban su nieta Ámbar de Benedictis, su hijo Nacho Viale y el resto de sus nietos. Sin embargo, la gran ausente de la noche fue su hija Juana Viale, quien llegó de Europa recientemente y no pudo estar presente.

De esta manera, el cumpleaños de Marcela Tinayre tuvo de todo, desde una copa de Halloween para Mirtha Legrand, una ambientación especial hasta la presencia de su familia y los amigos de siempre, quienes no quisieron perderse este evento para festejar junto a ella.