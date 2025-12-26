Así fue la divertida y romántica Navidad de Lucía Celasco con Nicolás Figal en Nueva York

Lucía Celasco vivió una mágica Navidad junto a su pareja Nicolás Figal, con quien blanqueó su relación hace más de un mes. La nieta de Susana Giménez, que suele llevar un perfil bajo, compartió fotos desde Nueva York y se mostró superenamorada del futbolista.

Lucía Celasco celebró Navidad con Nicolás Figal en Nueva York

En noviembre pasado, Lucía Celasco confirmó su romance con Nicolás Figal, jugador de Boca Juniors, tras compartir su primera foto juntos. En medio de rumores, la pareja se tomó una selfie y dio inicio a una nueva etapa, dejando de lado las especulaciones sobre su vida amorosa.

El primero en contar la noticia fue el defensor a través de sus historias de Instagram, donde publicó la postal junto a la influencer. Luego, fue ella quien replicó la imagen en su cuenta, dando por oficializada la relación. La noticia no tardó en volverse viral ya que se trata de, nada más ni nada menos que, la nieta de Susana Giménez y el futbolista de uno de los clubes más populares del país.

En las últimas horas, los jóvenes volvieron a mostrarse juntos pero esta vez en un nuevo destino: Estados Unidos. Allí celebraron la Navidad, en medio de un clima frío y nevado, y decoraciones navideñas que inundan las calles, y decidieron contarlo públicamente mediante una romántica publicación donde se los ve abrazados y luciendo looks urbanos. Él llevó una campera de jean y pantalón oscuro mientras que ella lució un abrigo de piel sintética en color negro y un denim en la misma tonalidad.

Lucía Celasco y Nicolás Figal

En otro posteo, Lucía Celasco y Nicolás Figal se mostraron a la salida de un exclusivo restaurante de Nueva York. La hija de Mercedes Sarrabayrouse se encuentra fumando y con un look más fashionista: campera animal print y pantalón de cuero. El deportista, por su parte, optó por un outfit total black sobrio y elegante.

Lucía Celasco y Nicolás Figal en Nueva York

Sin comentar nada en las publicaciones, dejaron ver un poco de su escapadita a suelo estadounidense en plena época navideña. Allí, los tortolitos aprovecharon para descansar un poco y darle riendas sueltas a su amor lejos de la exposición mediática. Así fue la divertida y romántica Navidad de Lucía Celasco con Nicolás Figal en Nueva York, a casi dos meses de blanquear su vínculo amoroso.

Quién es Nicolás Figal, el nuevo novio de la nieta de Susana Giménez: padre de una hija, divorciado y con dos ex famosas

Nicolás Figal, el nuevo novio de la nieta de Susana Giménez, es una de las figuras de Boca. El futbolista, que también pasó por Independiente, Olimpo e Inter Miami, tiene 31 años y se desempeña como defensor en el equipo dirigido por Claudio Úbeda.

Después de su paso por Estados Unidos, regresó a la Argentina y, desde 2022, forma parte del conjunto xeneize. Sin embargo, más allá de lo deportivo, el flamante novio de Lucía Celasco también fue noticia por sus relaciones anteriores: se casó y tuvo una hija con Florencia Fernández, una influencer gastronómica y dueña de una cadena de restaurantes, y estuvo en pareja con Belén Negri, ex novia de Tiago PZK.

Nicolás Figal

Cabe mencionar que, después de que se filtraran las fotos de Nicolás Figal junto a Belén Negri en un bar de Cariló, el futbolista se divorció de la mamá de su hija, ya que aquella imagen habría provocado la ruptura definitiva. En ese sentido, Julieta Argenta, panelista de LAM, reveló que la separación se dio a principios de este año y detalló cómo era la relación entre el defensor de Boca y su esposa: “Estaban distanciados, en crisis”.

En medio de los rumores de romance, Lucía Celasco y Nicolás Figal compartieron una foto en Instagram para blanquear su noviazgo. La tierna imagen entre la nieta de Susana Giménez y el defensor de Boca salió a la luz después de que Pepe Ochoa revelara en LAM que desde hacía varios meses estaban saliendo.