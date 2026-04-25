Así es la casa de Oscar Martínez y Marina Borensztein en Marbella: cocina sage green, mobiliario minimalista y jardín tipo jungla

Oscar Martínez y Marina Borensztein se encuentran sumamente instalados en España, más precisamente en Marbella, el lugar que eligieron para pasar la vida, lejos del ruido desenfrenado de Buenos Aires. Allí, la escritora comparte a diario vídeos e imágenes en redes sociales con el objetivo de incentivar a sus seguidores a incorporar hábitos saludables, ya sea mediante la preparación de recetas equilibradas, rutinas de ejercicio, pasos de baile o la difusión de frases inspiradoras.

En ese sentido, la esposa del célebre actor también deja entrever distintos aspectos de su vida diaria y revela detalles de la decoración y el estilo de su nuevo hogar en el viejo continente.

La casa de Oscar Martínez y Marina Borensztein en España

La residencia que Oscar Martínez y Marina Borensztein comparten en Marbella refleja un estilo contemporáneo, acogedor y funcional, donde cada rincón parece pensado para acompañar la rutina diaria que la motivadora social comparte con sus más de 303 mil seguidores. Mediante los registros que hace en el interior de su hogar, la coach muestra distintos espacios del mismo, dejando ver una combinación de tonos neutros, iluminación natural y detalles minimalistas que aportan serenidad a los ambientes.

Así es la casa de Oscar Martínez y Marina Borensztein en Marbella | Instagram

En varias de las imágenes que difunde, Marina deja ver el corazón de la casa: un living luminoso con estética moderna. Allí se distingue un sofá de líneas simples en tono claro, acompañado por almohadones estampados que aportan contraste. El ambiente se completa con una mesa ratona circular con estructura dorada y superficie vidriada, sobre la que descansan pequeños adornos. La presencia de un televisor empotrado en la pared y un mueble bajo de diseño recto refuerzan la impronta minimalista del espacio.

En el living, además, se percibe una distribución abierta que favorece la circulación y la conexión visual entre los distintos ambientes. El piso de madera en espiga aporta calidez y elegancia, mientras que los textiles en tonos suaves mantienen una estética armoniosa. La iluminación natural que ingresa desde las ventanas contribuye a crear un entorno relajado, acorde con el estilo de vida que Borensztein promueve en sus contenidos diarios.

Un detalle que también se destaca en las imágenes es la presencia de sus mascotas: dos curiosos gatitos que miran televisión. En una de las tomas, los michis observan atentos una pantalla e interaccionan con los estímulos que les ofrece la TV. Además, las plantas, tanto reales como decorativas, aparecen integradas en la estética general, reforzando la idea de un espacio que busca conectar con lo natural y transmitir bienestar.

Una casa pensada para el descanso y la instrospección

Otro de los sectores que más llama la atención de la propiedad de Oscar Martínez y Marina Borensztein es la cocina, donde predominan los muebles en tono sage green, una tendencia muy utilizada en interiores modernos. En las imágenes se observan alacenas y cajones en ese color suave, combinados con mesadas claras y revestimientos en azulejos blancos brillantes que reflejan la luz. Los estantes abiertos y los pequeños electrodomésticos organizados con precisión transmiten una sensación de orden y practicidad, ideal para las recetas saludables que la escritora suele preparar frente a cámara.

Así es la casa de Oscar Martínez y Marina Borensztein en Marbella | Instagram

Finalmente, en el exterior de la vivienda, el jardín se presenta como un verdadero oasis verde con estética de jungla, donde predominan plantas frondosas y de gran tamaño que aportan frescura y un aire natural al entorno. La abundante vegetación crea un ambiente íntimo y relajado, ideal para disfrutar del clima mediterráneo de Marbella y reforzar la conexión con la naturaleza que caracteriza el estilo de vida que la caracteriza.

Marina Borensztein | Instagram

Así, la casa de Oscar Martínez y Marina Borensztein en Marbella se presenta como un refugio moderno y luminoso que combina estética contemporánea con la personalidad que caracteriza a la pareja de actores. Cada imagen compartida revela un estilo cuidado, donde la funcionalidad y el diseño conviven en perfecta sincronización, ideal para un matrimonio que decide conectar con un lado más relajado y espiritual.

NB