Así es el maquillaje de Rocío Pardo con el que brilló en su casamiento: piel luminosa, labios glossy y ojos bien definidos

Rocío Pardo y Nicolás Cabré celebraron su unión con una espectacular boda que rápidamente se convirtió en tema de conversación. Mientras el vestido diseñado por Ana Pugliesi se robó todas las miradas con su escote off shoulders, el maquillaje y el peinado de la actriz terminaron de sellar un estilismo que equilibró frescura, elegancia y un brillo digno de una novia moderna.

El impresionante vestido de Rocío Pardo

Lejos de los looks recargados, Rocío Pardo apostó para su boda con Nicolás Cabré, por una estética natural pero estudiada al detalle, donde la piel luminosa, los ojos definidos y los labios brillantes se convirtieron en protagonistas. Su elección reforzó la idea de que la elegancia actual se construye a partir de sutilezas: puntos de luz estratégicos, trazos suaves y una ejecución impecable pensada para resaltar sus facciones.

El maquillaje que realzó la belleza natural de Rocío Pardo

El maquillaje elegido por Rocío Pardo tuvo un claro objetivo: lograr una piel saludable, ligera y fresca. Es por eso su estilista optó por una base liviana que dejó ver la textura natural del rostro, acompañada por un glow perfectamente colocado en los puntos altos, cómo el arco de Cupido, el puente de la nariz y, especialmente, los pómulos, que reflejaban la luz con sutileza. En lugar de un contour marcado, optó por un rubor cálido aplicado hacia las sienes para generar un efecto de lifting suave y moderno.

Rocío Pardo el día de su boda

Para los ojos, Rocío Pardo utilizó un smokey eye en tonos tierra y marrones, ideal para dar definición sin endurecer la mirada. Un delineado cat eye sutil acompañó este trabajo, alargando el ojo de manera delicada, mientras que las capas de máscara de pestañas sumaron volumen y apertura. Para mantener el balance, los labios se llevaron en tonos nude o rosa pálido con acabado glossy, un toque fresco que dio volumen y jugosidad sin competir con el resto del look.

Un peinado elegante y relajado

En sintonía con la propuesta del maquillaje, Rocío Pardo eligió la simplicidad sofisticada para su peinado. Llevó su melena rubia completamente suelta, trabajada con un liso perfecto que aportó brillo y prolijidad. El acabado pulido enmarcó su rostro con naturalidad, logrando un resultado elegante sin esfuerzos aparentes.

Rocío Pardo el día de su boda

La raya al costado, marcada y precisa, fue el detalle que elevó el look de Rocío pardo, apartando modernidad, simetría y un toque chic que permitió que tanto el escote del vestido como el collar elegido se lucieran sin distracciones. Este gesto minimalista demostró que, a veces, menos es más cuando se busca un estilo contemporáneo y armonioso para una novia que quiere brillar sin excesos.