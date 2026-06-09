Así es la casa de Nati Jota: paredes con animé, mural de fotos y vista de toda la ciudad

Natalia Jersonsky, más conocida como Nati Jota, se convirtió en una de las figuras más populares de las redes sociales gracias a su espontaneidad, humor y cercanía con sus seguidores. La periodista suele compartir distintos momentos de su rutina diaria, permitiendo que su comunidad conozca aspectos de su vida más allá de las cámaras.

Así es la casa de Nati Jota

A través de sus publicaciones en Instagram, Nati Jota también dejó ver algunos rincones de su hogar. Se trata de un departamento ubicado en el piso 18 en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde disfruta de una privilegiada vista panorámica de la ciudad. Con una estética moderna y minimalista, cada ambiente combina funcionalidad, comodidad y detalles que hablan de sus gustos personales.

La decoración minimalista de Nati Jota

El departamento de Nati Jota destaca por sus amplios espacios integrados y una decoración basada en tonos neutros. El blanco, el beige y la madera clara predominan en gran parte de los ambientes, generando una sensación de amplitud y tranquilidad. Uno de los sectores más destacados es el área que une el living y el comedor. Allí se encuentra una mesa rectangular de madera acompañada por sillas tapizadas en tonos claros.

Así es la cocina de Nati Jota

La luz natural juega un papel fundamental en la casa de Nati Jota. Los grandes ventanales permiten que cada rincón se vea luminoso durante gran parte del día, potenciando aún más la sensación de amplitud. Además, cuenta con un balcón equipado con cómodas reposeras, un espacio ideal para relajarse y contemplar la ciudad desde las alturas.

Los detalles en la decoración de Nati Jota

Aunque la decoración general de la casa de Nati Jota apuesta por el minimalismo, existen algunos elementos que rompen con esa neutralidad y aportan personalidad. El más llamativo es un gran cuadro de estilo pop art ubicado en el living, inspirado en personajes de animé. Con colores vibrantes y una composición cargada de referencias visuales, la obra se convierte en el principal punto que, sin duda, llama la atención.

Parte del living de Nati Jota

Otro detalle que refleja el costado más íntimo de Nati Jota es una pared cubierta por fotografías instantáneas distribuidas cuidadosamente en filas. El mural esta compuesto de recuerdos y momentos especiales, transformando así una simple pared blanca en una galería personal. A estos elementos se suman estantes con muñecos coleccionables y una importante colección de libros, así, estos detalles que terminan de construir un hogar que combina diseño contemporáneo y autenticidad.