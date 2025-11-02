Así es la casa playera de Nicole Neumann en Punta del Este: de la galería con una vista única al imponente parque donde juega Cruz Urcera

Nicole Neumann volvió a abrir las puertas de su refugio en Punta del Este a través de sus redes sociales y dejó en evidencia por qué es uno de sus lugares favoritos en el mundo. La casa, ubicada entre árboles y vegetación autóctona, se distingue por su estilo rústico-chic, donde prima la calma, los materiales nobles, la iluminación y la conexión con el entorno natural. La modelo compartió postales íntimas de su día a día junto a Manuel Urcera y su hijo menor, Cruz, que dejan ver el encanto del lugar y también la calidez familiar que lo habita.

Nicole Neumann

La casa de Nicole Neumann en Punta del Este: entre la naturaleza y ambientes rústicos

Los interiores se caracterizan por paredes revestidas de madera pintada de blanco, grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural y cortinas de voile que se mecen con la brisa marina. Los ambientes están decorados con mantas de punto, muebles de fibras naturales y detalles que transmiten serenidad. El living, donde posó abrazada a su bebé y acompañada por su gato, es uno de los rincones más acogedores: sillones amplios, colores neutros y una sensación de hogar que lo envuelve todo.

Nicole Neumann en su casa de Punta del Este

Uno de los espacios más encantadores es la galería de madera, equipada con sillones de mimbre y textiles claros. Desde allí se puede disfrutar de una vista privilegiada al extenso parque arbolado, donde Cruz comienza a dar sus primeros pasos y jugar al aire libre. La casa también cuenta con una piscina, actualmente cercada para mayor seguridad desde el nacimiento del nene.

Cruz Urcera

Con la llegada del pequeño, el parque pasó de ser solo un espacio de descanso para convertirse en un ambiente de juegos. Meses atrás, Nicole se mostró divertida al compartir imágenes de Manu subido a un árbol, martillo en mano, construyendo una casita especialmente para Cruz. “¡Bob el constructor! Haciendo una casa para Cruz jaja”, escribió orgullosa del gesto de su pareja.

Nicole Neumann mostró su casa de Punta del Este

Con esta combinación de naturaleza, diseño simple y vida en familia, la casa playera de los Neumann-Urcera se consolida como un refugio cálido y auténtico, pensado para gozar del tiempo en casa y aprovechar en cada escapada para disfrutar sin apuros y en armonía con el paisaje.

F.A