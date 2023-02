Pampita y Martín Barrantes tuvieron un corto y tormentoso matrimonio que terminó de la peor manera.

La pareja se casó en 2002 pero se divorció un año después cuando la modelo inició su romance con Benjamín Vicuña. Después del mal trago y el juicio por adulterio que inició el ex polista, Barrantes dio un vuelco en su carrera y ahora es un exitoso empresario.

El ex marido de Pampita, está en pareja con Kateryna Wurzel, con quien tiene un hijo llamado Felipe de dos años.

Martín Barrantes.

Según reveló Gente, Martín Barrantes trabaja en Kheiron Biotech, una empresa de tecnología genética que se dedica a la cría de caballos de polo. Lejos de cualquier mundillo mediático, el empresario está radicado en Lobos junto a su familia.

Los detalles desconocidos del divorcio de Pampita y Martín Barrantes

Tiempo atrás, Ana Rosenfeld habló del controvertido divorcio de Pampita y Martín Barrantes.

"Fue el peor caso de mi vida y no porque Caro no tuviera razón y no fuera inocente en su divorcio. Sino porque la ley en ese momento era muy machista y nos tocó un tribunal absolutamente machista", contó la letrada.

Pampita y Martín Barrantes.

La modelo y el polista decidieron separarse a un año de su boda y él la acusó de adulterio, por haber comenzado su relación con Benjamín Vicuña. “La ley decía que tenías que tener dos años de casados para plantear la separación personal y ellos tenían un año", continuó.

Martín Barrantes.

La letrada expresó que las normas vigentes en ese contexto no beneficiaron a la modelo. "Él le dijo ‘no, estás casada conmigo’. ¡Siete años después! El caso se perdió porque la ley de esa época, de la antigüedad, decía que tenías que mantener los deberes de fidelidad hasta que se produzca el divorcio.