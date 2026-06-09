Durante más de dos décadas, Lara Vaz decidió mantener en reserva un dato que la vinculaba directamente con una de las artistas más importantes de la historia de América Latina. Sin embargo, el pasado 14 de mayo la cantante brasileña sorprendió a sus seguidores al compartir una emotiva carta abierta en su cuenta de Instagram en la que reveló públicamente que es bisnieta de Mercedes Sosa.

"Mercedes Sosa es mi bisabuela. Durante 21 años lo oculté", expresó en un video que combinó imágenes de su infancia junto a "La Negra" con registros históricos de la artista sobre los escenarios.

Mercedes Sosa y Lara Vaz

Así es Lara Vaz, la bisnieta desconocida de Mercedes Sosa que sigue sus pasos en la música desde Brasil

A través del video que compartió en sus redes sociales, Lara Vaz explicó que la música llegó a su vida cuando tenía apenas 7 años gracias a la influencia de Violetta, la exitosa serie de Disney protagonizada por Tini Stoessel. Fue también a esa edad cuando comenzó a tomar conciencia del peso del apellido que llevaba. "Me di cuenta de que recibía miradas diferentes cuando estaba con mi 'bisa'", recordó.

Por ese motivo, decidió mantener en reserva su parentesco con Mercedes Sosa durante más de dos décadas. "Nunca quise recibir ningún tipo de privilegio o crédito especial por mi linaje. Sobre todo porque la música siempre fue comunicación", sostuvo. A pesar de ello, la joven cantante aseguró que con el paso del tiempo comprendió la verdadera dimensión del legado de su bisabuela y la influencia que continúa teniendo en millones de personas. "Cuanto más leo, estudio e investigo sobre la vida de mi bisabuela, más entiendo la magnitud de lo que fue", afirmó.

Más allá de quién fue "La Negra", Lara construyó una identidad artística propia. Actualmente vive en Brasil y desarrolla una intensa actividad vinculada a la música. Se graduó en canto en el Conservatorio Nacional de Lisboa, da clases en distintas escuelas de Río de Janeiro y en 2025 se convirtió en la primera brasileña seleccionada para participar del TEB Nueva York, un prestigioso programa de formación para cantantes e instrumentistas.

Lara Vaz, la bisnieta de Mercedes Sosa

En una entrevista con la cantante y gestora cultural argentina Guillermina Gordon, la artista recordó su experiencia en el programa realizado en Estados Unidos. "Estuvimos dos semanas de forma inmersiva teniendo clases de música, performance musical y teatro. Tener grandes maestros marca una diferencia enorme en el aprendizaje", explicó sobre el curso.

Lara Vaz y el legado de Mercedes Sosa

Durante la charla, Lara Vaz también reflexionó sobre el legado de su bisabuela y el impacto que tiene en su propia carrera. "Ser bisnieta de la que fue considerada la voz de América Latina es una alegría, un honor y una gran responsabilidad. Conociendo el poder de una mujer que tuvo en la música, en la política, con la autenticidad, con la verdad y cantando con sus convicciones de la manera más natural y fuerte que podía. Es algo que me inspira mucho", dijo.

Lara Vaz

Sus influencias musicales también revelan un recorrido diverso en su carrera musical. Entre los artistas que más admira menciona a Caetano Veloso, Chico Buarque, Rita Lee y Elis Regina. A ellos suma referentes del jazz como Billie Holiday y Ella Fitzgerald, géneros que formaron parte de su formación académica.

En cuanto a sus aspiraciones como artista, Lara tiene una idea muy clara de lo que espera lograr con sus canciones. "Mi sueño es poder cantar lo que escribo y ayudar a que otras personas descubran su voz y cómo usarla", explicó. Y agregó: "Siempre quise que alguien esté en un taxi o en un colectivo, ponga mi música y piense: 'Esto era exactamente lo que estaba sintiendo'. Igual que me pasa cuando escucho a mis artistas favoritos o a mi bisabuela".

Nacida en Brasil y con varios años de residencia en Portugal, la cantante se define como una mezcla de culturas. Sin embargo, reconoce que Argentina ocupa un lugar especial en su identidad. "Me siento muy brasileña porque nací acá y tengo todas las memorias de mi infancia. También muy portuguesa porque viví años en Portugal. Y me siento argentina cada vez que escucho las canciones. Me gustaría ir a Argentina, escuchar las palabras, hablar más y desarrollar esa parte de mí", remarcó.

Lara Vaz y Mercedes Sosa

Durante 21 años, Lara Vaz eligió que su apellido y su vínculo con Mercedes Sosa quedaran en un segundo plano. Hoy, después de hacer pública esa historia, busca que ambas facetas convivan: la de heredera de uno de los legados más importantes de la música latinoamericana y la de una joven artista que trabaja para construir su propio camino.