Así fue la boda por iglesia de Bautista, el hijo menor de Sergio Goycochea, de la mano de Claudia Villafañe

Bautista, el hijo menor de Sergio Goycochea, celebró su boda por iglesia acompañado por Claudia Villafañe en la organización. Un entorno campestre, con detalles cuidados y un clima festivo, reunió a familiares y amigos en un día especial. La jornada se convirtió en un momento significativo dentro de la vida familiar, marcado por la cercanía y la alegría compartida.

A dos días de su civil, Bautista, el hijo menor de Sergio Goycochea, se casó por iglesia

Bautista, el hijo menor de Sergio Goycochea, llevó adelante su boda por iglesia con la organización de Claudia Villafañe. La celebración tuvo lugar en un espacio rural, con una decoración cuidada y un ambiente festivo que reunió a familiares y amigos en una jornada especial. El encuentro se realizó pocos días después de la ceremonia por civil.

Bautista, Sergio Goycochea, Ana Laura Merlo y Sol

El pasado 26 de noviembre, el hijo menor del exarquero de la Selección Argentina y Ana Laura Merlo, celebró su casamiento con su pareja Sol. La jornada estuvo marcada por la presencia del entorno cercano a ambas familias. Entre las figuras destacadas se encontró la destacada organizadora, quien no solo acompañó el evento, sino que tuvo un rol clave para que todo se desarrolle con armonía.

Reconocida por su trayectoria en la organización de eventos, Claudia Villafañe estuvo al frente de la coordinación de la boda. Su participación garantizó que cada detalle estuviera pensado para que los novios y los invitados disfrutaran de una experiencia única. Desde la ambientación hasta la disposición de la fiesta, su mano se notó en cada aspecto.

En este contexto, el casamiento de Bautista Goycochea y Sol tuvo un sello personal, con una estética cálida y elegante. La decoración del lugar, las luces y la disposición de los espacios fueron parte de un trabajo que buscó resaltar la esencia de los novios y el entorno campestre elegido para la ocasión.

El increíble casamiento de Bautista, el hijo menor de Sergio Goycochea y Sol

La ceremonia religiosa se realizó en un espacio abierto, aportando un aire natural y relajado a la celebración. El espacio permitió que los invitados disfrutaran de un ambiente abierto, con una pista de baile que se convirtió en el centro de la fiesta. Las luces y la música acompañaron la noche, destacando la mano de Claudia Villafañe.

Claudia Villafañe y Dalma Maradona

La boda reunió a familiares cercanos y amigos íntimos, quienes acompañaron a Bautista y Sol en este paso importante. Entre los presentes se destacaron Dalma y Gianinna Maradona, hijas de la organizadora, quienes compartieron la celebración junto a otros invitados del círculo más próximo. La unión de las familias y la cercanía entre los presentes marcaron el tono de la jornada.

Dalma y Gianinna Maradona

Bautista, el hijo menor de Sergio Goycochea, celebró su boda por iglesia con la organización de Claudia Villafañe, en una jornada que reunió a familiares y amigos en un entorno campestre. La ceremonia y la fiesta reflejaron un momento especial dentro de la vida familiar, marcado por la unión y la alegría compartida.

VDV