Lali Espósito cumplió 34 años, el pasado 10 de octubre, y decidió hacer una celebración muy especial con sus seres queridos, su pareja Pedro Rosemblat y algunos amigos del mundo artístico. Lejos de presumir la fiesta súper íntima que organizó, la cantante eligió guardarse este momento sólo para ella. Sin embargo, su amiga Mery del Cerro, quien fue una de las invitadas al evento, se encargó de compartir algunas postales en sus redes sociales y, por supuesto, generó un gran revuelo por parte de los fanáticos de la artista.

Así fue el cumpleaños de Lali Espósito: en familia, con Pedro Rosemblat y muy poquitos famosos

Lali Espósito inició su cumpleaños número 34 en Madrid, donde se encontraba haciendo su gira musical, por eso disfrutó de una noche inolvidable junto a su novio Pedro Rosemblat y un grupo de amigos. "Se celebró como corresponde. Los quiero mucho a todos estos", escribió la jurado de La Voz Argentina en su red social de Instagram y junto a las imágenes que la muestran en un bar nocturno, donde la gastronomía y la música se reúnen para brindar una experiencia única.

Al llegar al país, la artista festejó con sus padres, hermanos y colegas en el jardín de su casa. Este año, Lali Espósito se inclinó por un evento más tranquilo y no a lo grande como suele realizar para esta fecha tan especial. Sus fanáticos esperaban que mostrara la intimidad de su cumple a través de sus historias de la red social pero ella decidió mantenerlo en total reserva. Por eso, cuando notaron que su gran amiga Mery del Cerro, quien asistió con su pareja Meme Bouquet, dejó ver algo de la fiesta al aire libre se exaltaron de la felicidad.

Mery del Cerro y Meme Bouquet

La modelo primero compartió un video donde se ve a Pedro Rosemblat sosteniendo una torta ovalada con muchas frutas de estación por encima mientras Lali Espósito está abrazada su madre y con los ojos cerrados pidiendo los tres deseos. "Feliz cumple amiga del bien, te amo", escribió Mery en su posteo dedicado a la joven.

Luego, la actriz publicó tres imágenes para mostrar el delicioso catering que formó parte de la celebración. Las mesas con mantel blanco y decoradas con pequeños floreros de vidrio estuvieron repletas de tablas con fiambres y vegetales, fosforitos de jamón y queso, tartas como lemon pie y tortas de crema.

El catering del cumpleaños número 34 de Lali Espósito

Además de su novio Pedro Rosemblat, sus amigos Mery del Cerro y Meme Bouquet, también estuvo su estilista Juan Manuel Cativa, quien también es amigo y peluquero de la China Suárez. Sin dudas, se trató de cumpleaños con pocos famosos y un número reducido de íntimos. Además, cabe resaltar que, a comparación de otras veces, la propia Lali Espósito decidió resguardar la intimidad de este día evitando compartir fotos o videos en sus redes sociales.

En cuanto al look elegido para celebrar junto a ellos, la actriz escogió uno súper chic y urbano: camisa celeste, mini short de jean con roturas y bucaneras negras de cuero. Los accesorios fueron claves para elevar su propuesta fashionista: collar plateado con un corazón negro, cinto de cuero con hebilla grande y anillos maximalistas. En resumen, así fue el cumpleaños de Lali Espósito: en familia, con su novio Pedro Rosemblat y con una exclusiva lista de invitados que incluyó a muy poquitos famosos.