Así fue el detrás de escena de Maru Botana y su hija Sofía Solá para la tapa de CARAS

En la intimidad de su casa, Maru Botana recibió al equipo de CARAS para protagonizar una producción especial junto a Sofía Solá, en el marco del Día de la Madre. Entre cambios de look, postres exquisitos y muchas risas, la sesión estuvo marcada por la naturalidad y la complicidad entre madre e hija.

Maru Botana y Sofía Solá, en la intimidad de su casa: cómo fue la producción para CARAS

La jornada comenzó el feriado del pasado 12 de octubre a las 17.30, cuando quedaban pocos minutos de luz natural. Maru Botana terminaba de grabar MasterChef Celebrity (Telefe), pero esperó al equipo con una mesa dulce preparada por ella. “Nos recibió con unos brownies, alfajorcitos y un montón de cosas dulces. Una cosa más rica que la otra”, recordó Federico de Bártolo, editor jefe de fotografía de CARAS. Mientras Sofía Solá se preparaba para las fotos, el equipo compartió un café y organizó los últimos detalles de la producción.

La cocina de Maru Botana fue uno de los escenarios elegidos para fotografiar a la cocinera junto a Sofía.

La bienvenida también sorprendió a la productora Salomé Areco. “Desde que llegamos, la casa ya hablaba de Maru: los colores, la calidez, los detalles y ese aroma a cosas recién horneadas que se sentía incluso desde afuera”, contó. Entre las delicias que encontraron había pastafrolas, budín de limón y granola casera.

El equipo de CARAS compartió una tarde de trabajo y dulces caseros en la casa de Maru Botana.

Con la sesión en marcha, madre e hija se animaron a dos cambios de ropa y jugaron con distintas propuestas, entre ellas los looks de mamá cocinera e hija modelo. El equipo aprovechó los últimos minutos de luz para hacer fotos en el exterior y después continuó trabajando dentro de la casa, donde dos ambientes muy ligados a la vida cotidiana de Maru se convirtieron en escenarios de la producción.

La cocina, con sus muebles verde salvia, azulejos en tonos pastel y una gran isla blanca, fue uno de los espacios destacados. Sobre la mesada convivían bowls, utensilios, flan casero y bandejas con preparaciones de chocolate, en una escena que reflejaba el universo de la cocinera. El living, por su parte, aportó un clima más íntimo, con sillones amplios en tonos claros, una chimenea de piedra y una mesa ratona de madera. Allí también hubo lugar para las poses espontáneas y los divertidos momentos entre madre e hija.

Sofía Solá, durante los preparativos de la producción fotográfica junto al equipo de CARAS.

La producción tuvo, además, un invitado especial. Jorge, uno de los perros de la familia, apareció entre los flashes y terminó por sumarse a las fotos. Su presencia aportó todavía más naturalidad a una tarde que, según contó Federico, transcurrió entre risas y buena predisposición. “Lo más lindo fue ver la complicidad entre Maru y Sofía. Se notaba en las miradas, en los gestos, en cómo se divertían juntas. Eso hizo que las fotos salieran con mucha naturalidad y quedara una producción increíble”, remarcó el fotógrafo.

Maru Botana y Sofía Solá, durante la producción especial de CARAS.

Para Salomé, esa espontaneidad fue uno de los aspectos más valiosos de la jornada. Ambas estuvieron predispuestas a las propuestas y disfrutaron de cada momento, mientras la cámara registraba los gestos y las risas que surgían sin necesidad de forzarlos.

La entrevista con el periodista Carlos Servetto fue el broche de oro de la producción. La charla recorrió temas como la maternidad, la familia y los vínculos, en un intercambio tan divertido como sensible que terminó convocando también la atención del equipo. “Creo que lo más lindo fue que no hubo que construir demasiado: todo estaba ahí. Solo había que capturarlo y Fede lo logró”, resumió Salomé.

Así terminó una tarde gris y nublada en Buenos Aires, pero llena de calidez puertas adentro. Una producción especial en la que las imágenes encontraron su esencia en el vínculo entre Maru Botana y Sofía Solá, protagonistas de la tapa de CARAS por el Día de la Madre.