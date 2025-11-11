Así fue el casamiento secreto de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini que tuvo a Elvis como padrino

La mayoría de los famosos suelen casarse a lo grande. En el recuerdo colectivo quedan decenas de ceremonias en lugares imponentes, con celebraciones de cientos y cientos de personas y en medio de una producción de fotos y una cobertura propia de la llegada de cualquier Presidente. Alberto Cormilot y Estefanía Pasquini, sin embargo, eligieron un camino completamente diferente: una boda secreta, con muy poca gente alrededor, padrinos sorpresa y hasta la presencia de Elvis.

Así fue el casamiento secreto de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Fue el propio Alberto Cormillot el que compartió el video en su cuenta de Instagram este martes. “Hoy quiero compartir un recuerdo que tengo guardado en el corazón: nuestro casamiento en Las Vegas. Uno de los momentos más felices de mi vida. Feliz cumple, mi amor”, escribió.

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot.

En el material que subió el doctor, se puede ver a Estefanía entrando a una pequeña capilla del brazo de un imitador de Elvis, que, guitarra en mano, entona uno de los clásicos del mítico cantante. Vestida de blanco y con un velo en la cabeza, se la puede ver sonriente, dejando caer incluso alguna que otra carcajada. La recibe un Alberto Cormillot serio, vestido de negro en su totalidad, apenas cortando su look con una flor blanca en su pecho.

Una vez que El rey deja a Pasquini con Cormillot, y se aparta para convertirse en una especie de testigo, la feliz pareja mira hacia el frente. “Hoy es un día muy especial. ¡Miren donde están! En Graceland, Las Vegas, con la presencia del rey del rock, de sus amigos y de su hijo”, comienza diciendo, en un perfecto español, quien oficia la boda, para después hablar del amor y de la unión entre ambos.

Tras esas primeras palabras, y un pequeño vals mientras Elvis canta” Always on my mind”, llega el momento más esperado: los votos, los anillos y el beso. Todos los presentes aplauden y el Rey vuelve a hacer sonar su guitarra.

El mensaje de Estefanía Pasquini

Como no podía ser de otra manera, Estefanía Pasquini respondió a la publicación de Alberto Cormillot y lo hizo de la mejor manera. “Amé este casamiento con uno de los padrinos desconocidos. Amo elegirte todos los días y que vos lo hagas conmigo. Gracias por quererme como lo hacés”, escribió.

La familia de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini.

De esta manera, Alberto Cormillot dejó ver cómo fue su casamiento secreto con Estefanía Pasquini. Se trató de una ceremonia mágica, probablemente impensada, pero que ambos recuerdan y atesoran como uno de los mejores momentos de su vida.