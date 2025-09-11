Así fue el cumpleaños de Moorea, la hija de Floppy Tesouro inspirado en Emilia Mernes

Moorea, la hija de Floppy Tesouro, vivió un cumpleaños que celebra la esencia de la infancia: rodeada de su familia y sus amigas más cercanas, la pequeña festejó sus 9 años en una fiesta con temática de su artista preferida, Emilia Mernes. La nena vivió una fiesta llena de música, juegos y alegría.

Moorea celebró su cumpleaños | Foto Instagram @Living Garden

Horas antes de la fiesta, la modelo plasmó en sus redes sociales la emoción que sentía. “Nueve años viéndote crecer, aprendiendo juntas, coleccionando momentos que se vuelven eternos. Mi orgullo, mi motor, mi amor infinito”, escribió. En otro fragmento, agregó: “Me conmueve tu ternura, tu fortaleza, tu alegría. Gracias por elegirme como mamá, por enseñarme tanto y por ser esa niña genio, dulce y brillante que ilumina a todos los que la rodean. Feliz cumpleaños, hija. Que la vida siempre te regale todo lo lindo que merecés, porque sos mi tesoro más preciado. Te amo Moorea”.

Así fue el cumpleaños de Moorea, la hija de Floppy Tesouro

Más tarde, llegó el turno de la celebración. Los colores, la música y la decoración fueron cuidadosamente coordinados para que Moorea disfrutara junto a sus amigas y familiares.

Foto Instagram @Living Garden

Entre las imágenes más tiernas, Moorea apareció junto a sus padres y, Salvador Becciu, la pareja de Floppy. Además, sus amigas Anita García Moritán y Sarah Burlando compartieron juegos y risas en el cumpleaños.

Previo a soplar las velas, Moorea posó ante la cámara con un conjunto fucsia decorado con estrellas plateadas que evocaban el universo de su cantante favorita. Su expresión denotaba orgullo y alegría mientras su madre la abrazaba, vestida con minifalda blanca, chaqueta clara y remera marrón, acompañando con alegría cada instante del festejo.

Foto Instagram @Living Garden

El fondo de la celebración se destacó por un panel de lentejuelas fucsias y rosas con el nombre “Moorea” en letras grandes, globos metálicos plateados, bolas de espejo y banderines. Sobre la mesa, la torta y los detalles personalizados e inspirados en el último tour de Emilia completaban la ambientación.

Foto Instagram @Living Garden

El cumpleaños de Moorea condensó felicidad, amor familiar y magia infantil. La niña arrancó sus 9 años rodeada de sus amigas y su familia mientras su mamá, Floppy Tesouro, estuvo atenta y a su lado en cada detalle.

F.A