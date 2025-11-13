Así fue la fiesta de 50 de Jimena Cyrulnik: dress code especial, show sinfónico y un vestido soñado

Jimena Cyrulnik recibió sus 50 años rodeada del amor de su familia y amigos más cercanos en un festejo que reflejó a la perfección su personalidad: elegante, cálida y profundamente agradecida. La diseñadora compartió en redes un mensaje donde expresó su emoción por esta nueva etapa, destacando el cariño que la rodea y la importancia de celebrar la vida con quienes más quiere.

Jimena Cyrulnik celebró sus 50 años

Más que un cumpleaños, la celebración fue un homenaje a los afectos, a las etapas vividas y a los proyectos que siguen por venir. Con un dress code especial y un ambiente pensado al detalle, Jimena Cyrulnik demostró que los 50 pueden ser una edad brillante, plena y llena de nuevos comienzos: “GRACIASSSSSSS a mi familia y amigosss gracias a la vida gracias por tanto amor tanto cariño y gracias Dios por darnos salud para disfrutar de todo gracias gracias gracias graciassss” escribió en un posteo de Instagram.

El impresionante look de Jimena Cyrulnik

Para celebrar a lo grande, Jimena Cyrulnik eligió un vestido rojo que se robó todas las miradas. La pieza, confeccionada con transparencias y bordados delicados, combinó sensualidad con sofisticación. De silueta ceñida y cuello halter, el diseño resaltó su figura y aportó un toque glam que dejó en claro su impecable sentido del estilo.

El impresionante estilismo de Jimena Cyrulnik

Completó su look con el cabello suelto, maquillaje natural y una sonrisa que lo decía todo: estaba radiante, feliz y disfrutando cada segundo. Su presencia en la fiesta fue tan luminosa como el vestido elegido, que se convirtió rápidamente en protagonista de la noche y reflejó la esencia vibrante y segura de la diseñadora.

Así fue la mágica noche de Jimena Cyrulnik

El festejo tuvo un dress code especial y un ambiente que invitaba a compartir, conectar y celebrar. Familiares, amigos y seres queridos acompañaron a Jimena Cyrulnik en esta velada íntima donde no faltaron los abrazos, las risas ni los deseos de un nuevo año lleno de luz. El punto más destacado fue el show sinfónico que sorprendió a todos los presentes, aportando un toque mágico y emotivo al cumpleaños.

Jimena Cyrulnik

Entre brindis, fotos y momentos espontáneos, la celebración se transformó en un homenaje a la gratitud y a los vínculos que la acompañan desde hace años. A sus 50, Jimena Cyrulnik demuestra que las etapas no se cuentan por números, sino por la emoción, la madurez y el amor que las envuelve. Y su fiesta fue exactamente eso, un comienzo brillante.