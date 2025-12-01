Así fue la fiesta de egresados de Charis y Bella, las hijas mellizas de Cinthia Fernández: “Cada esfuerzo vale la pena”

Charis y Bella, las hijas mellizas de Cinthia Fernández y Matías Defederico, cerraron una etapa clave en sus vidas con una fiesta de egresados que combinó emoción y ternura. A través de sus redes sociales, la modelo compartió imágenes del festejo, donde se vio a las pequeñas disfrutar junto a sus compañeros.

Charis y Bella, las hijas mellizas de Cinthia Fernández y Matías Defederico

Globos, luces, carteles personalizados y un enorme “egresados 2025” fueron parte del escenario que acompañó este momento tan especial. Cinthia Fernández abrió su corazón con mensajes cargados de orgullo y nostalgia, reflejando el sentimiento de toda madre que ve crecer a sus hijos más rápido de lo que esperaba.

El emotivo mensaje de Cinthia Fernández

En su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández mostró varias postales del evento: Charis y Bella posando sonrientes, el salón decorado y los carteles con las fotos de los chicos que terminaban la primaria. Junto a estas imágenes, escribió un mensaje profundamente maternal: “adiós primaria! fiesta de egresados!! las amo bebés y aunque cada vez tengo que soltar un poco más la mano, siempre voy a estar acompañándolas”.

Charis y Bella junto a su madre, Cinthia Fernández

La influencer también expresó su orgullo por cómo sus hijas transitaron esta etapa escolar. “gracias por lo hermosas hijas que son, estoy muy orgullosa de ustedes. cada esfuerzo vale la pena. éxito en esta nueva etapa, donde volteen siempre me van a encontrar”, agregó. Sus palabras acompañaron videos donde se observa a las mellizas bailando, cantando y compartiendo con sus compañeros.

El mensaje de Matías Defederico a las mellizas

Además del posteo de Cinthia Fernández, Matías Defederico también compartió fotos de la fiesta y se sumó a la celebración con un mensaje cargado de afecto. “terminamos primaria felicitaciones mis amores qué grande están y qué rápido pasó la primaria, vamos por la secu ahora, se merecen todo lo mejor de este mundo las amo”, escribió el exfutbolista.

Charis y Bella junto a su padre, Matías Defederico

Aunque la ex pareja se ha visto envuelta en múltiples conflictos públicos, esta vez ambos coincidieron en acompañar a sus hijas en un momento importante. Su presencia conjunta en la fiesta reflejó una postal familiar distinta, enfocada en el logro educativo de las mellizas y en el inicio de una nueva etapa. Con risas, baile y mensajes llenos de cariño, las mellizas de Cinthia Fernández despidieron la primaria en un festejo que dejó claro cuánto crecieron.