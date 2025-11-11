Así fueron las vacaciones de Oriana Sabatini y Catherine Fulop en Nueva York: paseo en helicóptero y fotos en Central Park

Recientemente Catherine Fulop sorprendió al compartir en sus redes sociales postales de sus vacaciones en Nueva York, ciudad que eligió para reencontrarse con su hija, Oriana Sabatini. La actriz y cantante, que se encuentra viviendo su embarazo con una enorme expectativa, ha vivido momentos inolvidables con sus padres en la gran manzana.

Oriana Sabatini, Catherine Fulop y Ova en Nueva York

Durante el viaje, tanto Oriana Sabatini como Cathy Fulop ambas se mostraron relajadas y conectadas, dejando en claro el estrecho vínculo que mantienen. Según un álbum que compartió la actriz en redes sociales, recorrieron algunos de los puntos más icónicos de la ciudad como Central Park, el Soho y la zona de Times Square, además de disfrutar de comidas típicas, cafés con vista y tiendas de moda.

El emotivo viaje de Oriana Sabatini

La escapada no solo fue un descanso, sino también una oportunidad para Oriana Sabatini de conectar con una nueva etapa personal. En varias de las imágenes se la ve tranquila, disfrutando del momento y evitando la exposición excesiva. Quienes la siguen destacaron la ternura, la calma y el brillo que está transmitiendo en estos días.

Madre e hija dejaron en evidencia su complicidad mediante las historias de la plataforma, cuando Catherine Fulop elogió la pancita e Oriana Sabatini: “No podés estar más hermosa, mi amor”, a lo que la cantante respondió con una sonrisa tímida que generó miles de comentarios llenos de cariño.

Los planes de madre e hija en Nueva York

Además de pasear y disfrutar de la ciudad, Oriana Sabatini y Catherine Fulop aprovecharon para asistir a un espectáculo teatral, visitar museos y recorrer pequeñas tiendas, lejos de los circuitos turísticos más abarrotados. Según contaron, la idea del viaje surgió de manera espontánea, pero terminó convirtiéndose en un recuerdo invaluable para ambas. “Lo necesitábamos. Estar juntas así, en silencio, caminando… es un regalo”, expresó Catherine en sus historias.

Oriana Sabatini y Catherine Fulop en Nueva York

Oriana Sabatini, por su parte, compartió una frase que sus seguidores interpretaron como un guiño a esta nueva etapa: “Estoy agradecida por todo lo que llega”. La publicación fue celebrada por miles de fans que siguen de cerca su vida y su camino hacia la maternidad.