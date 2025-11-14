Así está hoy Cairo, el hijo de Eva de Dominici: con un estilo canchero conquistó a todos

Eva de Dominici es una de las actrices más fashionistas de la televisión argentina y a nivel internacional. Sin embargo, tiene el acompañamiento de su familia, que la sigue en todos sus consejos de moda y marcan su propio estilo. Cairo es su hijo de 6 años que revolucionó a los seguidores de su mamá, al mostrarse de la manera más canchera, para una noche de cine y estreno. De esta manera, sorprendió con lo mucho que creció en estos años, y marcó tendencia.

Eva de Dominici, Cairo Cruz

El estilo canchero de Cairo, el hijo de Eva de Dominici

El 6 de octubre de 2019, en Los Ángeles, Estados Unidos, nació Cairo, el hijo de Eva de Dominici y el músico y compositor español Eduardo Cruz. El niño fue uno de los hijos de celebridades más queridos, aunque protegido mediáticamente por su mama, quien decidió no mostrar su rostro hasta que fuera más grande. Fue así que se mantuvo alejado de las redes sociales y los medios de comunicación, excepto por algunas fotografías que subía la actriz a sus historias de Instagram.

Eva de Dominici, Cairo Cruz

Sin embargo, en todo momento, los seguidores de Eva notaron que el pequeño seguía los pasos fashionistas de su mamá, y que buscaba acompañarla con divertidos looks y disfraces tendencia para los eventos íntimos y familiares. En las últimas horas, sorprendió con un estilo canchero, al llegar a una noche de estreno en Hollywood. Con un Café Racer core, lució una campera de cuero y un conjunto total black, con parches de diferentes colores tejidos en su pantalón y abrigo. Junto a su pelo largo, sorprendió con unos lentes de sol que enamoraron a todos y le dieron ese detalle fashionista.

Noche de estreno y diversión en Hollywood

Eva de Dominici sorprendió al mostrar que llegó para disfrutar del estreno de Zootopia 2, de la mano de su hijo Cairo. En sus historias de Instagram, la actriz compartió dos videos icónicos, que se volvieron tendencia, por la actitud de su hijo menor y el estilo fashionista que marcó. A pesar de no ser protagonista de posteos en redes sociales, en sus breves apariciones, logró robarse los halagos de todos y disfrutó de una de las películas más esperadas por el público infantil.

Cairo Cruz es uno de los hijos de celebridades que no duda en aparecer en las redes sociales de su mamá, pero que ella prefiere mantener al margen de la mediatización y los usuarios. A pesar de eso, se volvió tendencia al mostrar cómo creció con el correr de los años y siguió a Eva de Dominici en su amor por la moda, dejando en claro su estilo canchero y su búsqueda por mantenerse en la mirada fashionista.

A.E