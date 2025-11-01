Así es Oma, la mamá de Marley: la manera en la que Mirko la curó y el regalo que conservó durante 85 años

Marley cosechó una exitosa carrera en televisión y actualmente disfruta de la paternidad junto a sus hijos, Mirko y Milenka. Detrás de su fama, sus compromisos laborales y sus deseos cumplidos se encontró siempre su madre Ana María, más conocida como Oma, quien lo impulsó a perseguir sus sueños y lo sostuvo en los momentos más complicados. A través de sus redes sociales, el conductor de Por el Mundo deja en claro que la mujer forma parte de su vida cotidiana y que es una abuela atenta a sus nietos.

Quién es Oma, la mamá de Marley que siempre está a su lado

Marley se convirtió en padre de su primer hijo el 27 de octubre de 2017 gracias al método de gestación subrogada que realizó en Los Ángeles, Estados Unidos. Fiel a su estilo, el conductor no dudó en exponer su felicidad y emoción en su cuenta de Instagram como también dejó ver las primeras fotos de su bebé, a quien llamó Mirko. Con el paso del tiempo, su público fue testigo del crecimiento del pequeño y lo es ahora con su segunda hija: Milenka.

En medio de la vorágine de las grabaciones de Por el mundo y la rutina de sus pequeños, el conductor cuenta con la presencia de su madre Oma que siempre se mantuvo presente acompañándolo en su paternidad. Mediante su red social, suele compartir imágenes de su mamá junto a sus hijos y la felicidad que le genera ver este hermoso vínculo.

Mirko junto a su abuela Oma, la madre de Marley.

La llegada de Mirko a este mundo no solo cambió la vida de Marley, sino también la de toda su familia y especialmente la de su mamá, así lo reveló el propio presentador en una entrevista con la revista Pronto. “Mi mamá estaba atravesando un problema de salud y cuando le conté que iba a ser padre, fue como una rehabilitación instantánea y a los meses estaba bien", aseguró hace un tiempo sobre lo que generó la noticia en su círculo cercano.

En este sentido, aseguró que su madre Oma se encontraba en perfecto estado y que no había evidencia científica en lo que había ocurrido. "Le hacían chequeos y a los meses ya había desaparecido todo. El amor produce esa curación y esa especie de milagro”, agregó. Lo cierto es que esos dolores y malestares que la mujer tenía desaparecieron por arte de magia al saber que se convertiría en abuela y que su hijo sería padre.

Mirko junto a su abuela Oma, la madre de Marley.

El emotivo obsequio familiar que recibió Milenka, la hija de Marley

La misma felicidad que sintió Oma, la madre de Marley, al conocer a Mirko le generó ver por primera vez a Milenka. Tal es así que tuvo un gesto muy especial con su nieta. Emocionado y casi sin poder creer el obsequio familiar que le dio su madre, Alejandro Wiebe compartió con los usuarios que se trata de prendas invaluables que estuvieron guardadas durante mucho tiempo y que ella usó durante su infancia.

Milenka junto a su abuela Oma, la madre de Marley.

"¿Viste lo que son estos vestidos? Son de Oma, de cuando era chiquitita, ¡impresionante! 85 años tienen estos, no se puede creer que los haya guardado así, impecables", contó Marley. Y agregó emocionado por este gesto de su madre: “¡Increíble! Mi mamá guardó sus vestidos de cuando era bebé 85 años atrás y ahora me los dio para su nieta, Milenka”.

El regalo invaluable y cargado de significado de Oma para su nieta Milenka.

De esta manera, Oma, la mamá de Marley, es una persona amorosa e incondicional en la vida del conductor. Asimismo, es una abuela presente que al saber de la llegada de Mirko reveló que él la curó y cuando conoció a Milenka le brindó un regalo súper especial que conservó durante 85 años: los vestidos de su niñez.