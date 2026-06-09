Así era la vida de Beatriz Salomón antes del escándalo que conmocionó al país

Beatriz Salomón protagonizó en el 2004 uno de los escándalos televisivos más duros de la farándula argentina. Tras años de haber construido una carrera exitosa entre las celebridades más importantes de la década del 80, su vida dio un giro brusco cuando fue sometida a un hecho en vivo, que combinó una investigación periodística con un show mediático que violó la intimidad familiar. El suceso sigue siendo uno de los más recordados de la farándula, sobre todo por las consecuencias que sufrió la familia en los años siguientes.

Beatriz Salomón

Beatriz Salomón y sus primeros pasos como Reina de Belleza

Beatriz Salomón nació el 9 de octubre de 1953, en la provincia de San Juan. Si bien comenzó lejos de la fama, trabajando en el Banco Agrario, no tardó en involucrarse en concursos de belleza. En 1971, fue elegida Miss San Juan, lo que la llevó a concursar por Miss Universo Argentina y ganar el premio Miss Simpatía. En 1974, fue coronada como Virreina de la ⁠Fiesta Nacional del Sol, y estas distinciones le abrieron las puertas del modelaje publicitario.

Su creciente paso en el mundo de la belleza la llevó a su mudanza definitiva a Buenos Aires, a principios de la década de 1980. Al llegar, contactó a Susana Romero, una modelo ya consagrada a quien había conocido previamente en un desfile en San Juan, y quien le pidió a Beatriz que la reemplazara en uno de dos desfiles a las que había sido convocada. Esto la llevó a llamar la atención de la alta costura y las pasarelas porteñas, y de algunas producciones para publicidades. En 1980, debutó en la pantalla grande en la película Comandos azules en acción , haciendo que éste sea su primer paso para la televisión.

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La era dorada de Beatriz Salomón y su romance con Alberto Ferriols

La espectacular presencia de Beatriz Salomón en las pasarelas y revistas llamó la atención de los productores televisivos, y, en 1985, hizo su debut oficial en la pantalla chica en el programa cómico Tatus , emitido por Canal 13, junto al gran ⁠Tato Bores . Entre nuevos contactos y amigos que realizó dentro del medio, se incorporó al mítico programa de humor No Toca Botón, en 1986, interpretando a la recordada secretaria de "El Manosanta" , el popular personaje interpretado por Alberto Olmedo.

Su era dorada le permitió tener trabajos de lujo y formar su nombre aún más fuerte en la televisión argentina. Desde ser una de las "Chicas Olmedo", trabajar codo a codo con Olmedo en cine, teatro y televisión, hasta volverse un ícono de los 90 y posar para revistas como Playboy, Beatriz Salomón estuvo coronada de glamour y muchas oportunidades.

Sin embargo, y tras varios romances mediáticos, conoció al cirujano plástico Alberto Ferriols, el mismo con el que protagonizaría uno de los escándalos que más conmocionó a los fanáticos de la farándula. La actriz había ido al consultorio para realizarse una cirugía estética, pero Ferriols comenzó a cortejarla. Así apostaron al amor que se selló en 1999, cuando contrajeron matrimonio en una celebración muy recordada por la prensa del espectáculo. Ante las dificultades biológicas para concebir, adoptaron a sus dos hijas, Noelia y Bettina, consolidando para comienzos del nuevo milenio el momento más estable y feliz en la vida personal de la actriz.

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Beatriz Salomón y el escándalo que conmocionó al país

Beatriz Salomón gozaba de una posición de prestigio, estabilidad económica y un profundo cariño por parte del público argentino. Sin embargo, su vida entera dio un giro inesperado, una noche del 2004. Salomón y su esposo Alberto Ferriols fueron invitados al programa Intrusos en la Noche, conducido por Jorge Rial y Luis Ventura, con la excusa de que se defenderían por un informe sobre supuesta mala praxis e inhabilitación del consultorio médico del cirujano. Años más tarde, la icónica actriz recordó que siempre había tenido buena relación con ambos conductores, por lo que nunca creyó que nada malo pasaría.

En medio de la nota hacia la pareja, se emitió en simultáneo y de forma coordinada con Punto Doc, conducido por Daniel Tognetti y Miriam Lewin y producido por Cuatro Cabezas. El informe real resultó ser una cámara oculta de , donde se observaba a Ferriols ofreciendo rebajas en cirugías a una persona trans, a cambio de mantener relaciones. El mismo no solo sorprendió a todos los televidentes, sino que se buscó poner en foco a Beatriz Salomón, a quien se la veía sufriendo y en shock por enterarse de la doble vida y la infidelidad de su esposo frente a miles de espectadores.

El escándalo no solo quedó ahí, sino que al día siguiente Intrusos en la Noche volvió a repetir las imágenes del encuentro y los primeros planos de la desesperación de la vedette. Esto no solo impactó en el matrimonio, que se disolvió esa misma noche. La carrera de prestigio que había construido Beatriz Salomón cayó en picada, sobre todo luego de que demandara al programa. A raíz del conflicto y de iniciar acciones legales, a la vedette se le cerraron las puertas de los medios de comunicación y del canal, según ella misma contó, y sufrió una profunda censura que la dejó sin trabajo y en una delicada situación económica para ella y sus hijas.

El mensaje de la hija de Beatriz Salomón por su fallecimiento

Con el correr de los años, Beatriz Salomón volvió a ganar un poco de espacio en la televisión argentina, haciendo breves apariciones en algunos programas. Sin embargo, y tras vivir una severa depresión, fue diagnosticada con cáncer colorrectal de carácter agresivo, a mediados de 2018. Si bien inició rápidamente los tratamientos y la quimioterapia, en diciembre del mismo año, sufrió una fuerte caída en su habitación que le provocó una fisura de cadera, que llevó a una complicación general de su salud. Finalmente, falleció a sus 65 años, el sábado 15 de junio de 2019, tras haber sido ingresada al Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo definitivo a favor de sus herederas, responsabilizando penal y económicamente a los involucrados, tras una batalla legal de más de dos décadas. Beatriz Salomón no llegó a ver el final de su escándalo que le costó su carrera en el modelaje y la televisión argentina. A pesar de esto, sigue siendo recordada como un ícono para muchos, incluso para Noelia y Bettina, que no dudan en recordarla todos los días en sus redes sociales.

A.E