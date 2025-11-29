Con la ayuda de sus hijos Olivia y Benjamín, Valu Cervantes renovó la decoración de su casa en Inglaterra: las fotos

Valu Cervantes regresó a Inglaterra para vivir nuevamente con su pareja Enzo Fernández y sus hijos, Olivia y Benjamín, por lo que debió renunciar a Masterchef Celebrity (Telefe). Ya instalada otra vez en su residencia, la modelo puso manos a la obra y se encargó de decorar cada espacio con la colaboración de sus pequeños.

Diversión y decoración navideña: el pasatiempo favorito de Valu Cervantes con sus hijos en Inglaterra

Valu Cervantes se convirtió en la nueva influencer favorita por todos los argentinos. Su paso por Masterchef Celebrity le permitió mostrarse en público y ganarse su propio lugar en los medios, tal es así que cuando decidió volver a Inglaterra para acompañar la carrera futbolística y estar cerca de sus hijos generó angustia en aquellos que la querían ver ganadora del reality culinario.

Lo cierto es que la top model se muestra feliz y disfrutando de su regreso a Londres. En las últimas horas, compartió su pasatiempo favorito y cautivó a sus seguidores. Se trata de un divertido plan que incluyó a Olivia y Benjamín y consistió en decorar cada rincón de su hogar con objetos y detalles navideños. La familia se adelantó a los preparativos de diciembre y activó el espíritu navideño.

A través de sus historias de Instagram, Valu Cervantes compartió un adorable video donde se puede ver a su hijo Benjamín posando junto a bastón de caramelo, un ciervo y un buzón rojo, los cuales forman parte de la ambientación de su living. "¿Qué benja? ¿Querés foto?", le pregunta la joven mientras él asiente con la cabeza.

Olivia y Benjamín, los hijos de Valu Cervantes y Enzo Fernández.

Luego, el pequeño llama ansiosamente a su hermanita para salir juntos en la postal. Ella se acerca y Valentina finge que les está sacando, pero en realidad decidió grabar este tierno momento y compartirlo con sus seguidores de la red social. En otro posteo, publicó una imagen del adorno que lleva su mesa de mármol: bandeja redonda de madera oscura con dos árboles pequeños de Navidad, adornos y una vela con aroma a canela.

La decoración navideña de la casa de Valu Cervantes en Inglaterra.

"Mi época favorita del año", escribió Valu Cervantes dejando ver parte de la decoración elegida para ambientar su casa. Además de dedicarse a decorar su mansión, también comenzó a realizar galletas navideñas con su primogénita y no dudó en compartir con los usuarios su otro pasatiempo familiar.

De esta manera y con la ayuda de sus hijos Olivia y Benjamín, Valu Cervantes renovó la decoración de su casa en Inglaterra. A través de su cuenta de Instagram, compartió cómo quedaron los rincones de su living, donde incorporó detalles navideños que resaltan la magia de esta época del año.

Así fue el regreso de Valu Cervantes a Inglaterra: el gran recibimiento de Enzo Fernández

Valentina Cervantes marcó tendencia en MasterChef Celebrity, con sus increíbles platos y sus logros dentro del certamen. Rápidamente, logró escalar hasta medallas plateadas y doradas, y se llevó las felicitaciones del exigente jurado. Sin embargo, todo eso terminó cuando se dio a conocer que había decidido renunciar para volver a su casa de Inglaterra, junto a Enzo Fernández. En sus historias de Instagram, mostró el viaje en avión con sus dos hijos, Olivia y Benjamín, y generó ternura en todos sus seguidores.

Valentina Cervantes mostró el regalo de Enzo Fernández por su regreso a Londres

En esta misma línea, se emocionó al ver la lujosa bienvenida que le preparó su pareja, dentro de su casa en Inglaterra. En el living de su gran mansión, le dejó un altar de globos dorados y blancos, que rodeaban un ramo de flores de gran tamaño, rosas, violetas y blancas. De esta misma manera, lo acompañó de una bolsa verde, que contenía más regalos sorpresas, que Valentina decidió abrir en la intimidad. "Así nos reciben", escribió la influencer, junto al emoji emocionada y un corazón.