Barby Franco y Fernando Burlando agrandaron la familia hace poco más de un mes, cuando tuvieron a su hija Sarah Burlando. Si bien el abogado ya tiene otras dos hijas, la influencer se convirtió en mamá este pasado 18 de diciembre. Desde ese entonces, comparte todos los detalles de su nueva vida en Instagram, mostrándose siempre muy feliz y enamorada de Sarah. Sin embargo, hay pequeños detalles que hacen que toda esta rutina se le haga difícil de llevar adelante.

Durante una entrevista con LAM, a Barby le preguntaron cómo se sentía siendo madre primeriza, a lo que ella respondió: “Sarah se porta re bien, es una santa. A mí la parte B no me la explicaron nunca. Me dijeron es lo mejor del mundo, vas a ser súper feliz, pero la parte B nadie me la contó. De los cólicos no tenía idea, lo descubrí con ella”, comenzó explicando, en un principio. Luego, amplió sobre estas cosas que tuvo que aprender sobre la marcha: “Descubrí los cólicos, no dormir más, levantarme todos los días a las 7 u 8 de la mañana, que no estaba en mis planes”, aseguró.

Rápidamente, Fernanda Iglesias, le retrucó: “Sí, seguramente las escuchaste. Pero no le diste bola”.

“Sí, es verdad, no le di bola. Se hace caca cada dos horas. Darle la teta cada una hora y media o dos. Es mucho”, le respondió Franco, mostrándose muy agotada por la situación que estaba sobrellevando.

La influencer continuó explicando sobre las dificultades con las que se encontraba siendo mamá por primera vez y le confesó a Ángel de Brito qué era lo que más le costaba. “Y levantarme a las siete de la mañana porque Sarah es un reloj. Ella hace todo bien, toma teta, hace provechito y se va a dormir. Pero, con el tema cólicos la pasamos mal la semana pasada, pero ahora estamos bien”, contestó.

Barby aprovechó también para elogiar a su pareja, Fernando Burlando, y revelar cómo era como papá. Más allá de no haber podido disfrutar mucho tiempo de calidad con ella y la beba, dado que estuvo trabajando como el representante legal de los papás de Fernando Báez Sosa, el abogado ya tiene alguna experiencia como padre, dado que tiene dos hijas, Delfina y María. Gracias al receso del juicio, pudo volver de Dolores y disfrutar estos días con la recién nacida.

“Ahora está acá en casa, me ayuda un montón, cambia pañales. Es muy divertido, el otro día le puso mal el pañal. Tiene experiencia, pero el otro día lo quise filmar y no quiso. Hace 30 años que fue papá, y ahora cambió mucho todo. Antes los bebés dormían boca abajo, y ahora te dicen boca arriba”, expresó Franco, mostrándose muy contenta con su pareja, pero dejando en evidencia que le está faltando un poco de práctica en su rol como papá.

