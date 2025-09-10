Bono, el hijo de Agustina Cherri, hizo su primera receta de grisines: rica, fácil y saludable

Bono, el hijo de Agustina Cherri, sorprendió a todos con su primera receta casera de grisines realizados con harina de garbanzo y semillas. En una tarde compartida con su mamá, el pequeño se involucró en cada paso de la preparación, mostrando con entusiasmo sus habilidades para la cocina.

Paso a paso de la receta de los grisines de harina de garbanzos de Bono, el hijo de Agustina Cherri

Agustina Cherri compartió un momento íntimo junto a Bono, su hijo menor, quien se animó a preparar su primera receta casera de grisines realizados con harina de garbanzo y semillas. La actriz publicó el video en sus redes sociales, donde se puede ver al pequeño sentado sobre la mesada de la cocina familiar, concentrado en cada paso de la preparación.

La preparación comenzó con la mezcla de semillas en un bowl: zapallo, girasol y sésamo fueron los primeros ingredientes que el pequeño revolvió con una cuchara, mientras la actriz agregaba harina de garbanzo, levadura seca y una pizca de sal. Luego incorporaron aceite y agua tibia, formando una masa suave que amasaron con las manos hasta lograr una textura uniforme.

Durante el amasado, Bono se mostró concentrado y participativo, siguiendo los movimientos de su mamá con atención. Una vez lista la masa, la dejaron reposar unos minutos cubierta con un repasador. Mientras tanto, Agustina Cherri preparó la fuente con un poco de manteca para que no se pegara la preparación al ser cocinada.

Al momento de formar los grisines, la actriz le enseñó a su hijo cómo armar cada uno de los grisines: “Armas una bolita y después lo estiras como una viborita”. Pero el menor tenía pensada otra idea y, al estirarlos, agarró un pequeño cuchillo sin filo para cortarlos en pedazos, dándole la forma que a él más le gustaba.

Con todos los bastones listos, Agustina Cherri y Bono los acomodaron en la fuente y los llevaron al horno precalentado. En pocos minutos, los grisines quedaron dorados y crocantes, listos para disfrutar en familia. La receta, además de ser simple y saludable, se convirtió en una actividad compartida que refleja el vínculo entre madre e hijo.

Los ingredientes para hacer los grisines de harina de garbanzos de Bono, el hijo de Agustina Cherri

1 taza de harina de garbanzo

1 cucharadita de levadura seca

1 pizca de sal

3 cucharadas de semillas (zapallo, girasol y sésamo)

2 cucharadas de aceite

½ taza de agua tibia

Bono, el hijo de Agustina Cherri, mostró su primera receta de grisines en una jornada familiar que combinó cocina y participación. Con harina de garbanzo y semillas como base, la preparación se convirtió en una experiencia compartida que refleja una forma simple de compartir momentos entre madre e hijo en actividades cotidianas.

