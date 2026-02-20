Cami Homs mostró a su bebé y derritió de ternura a todos

A casi un mes de ser madre por tercera vez, Cami Homs se muestra fascinada con su hija Aitana, la pequeña que tuvo con su actual pareja José Sosa. Mediante su red social, la top model suele contar cómo atraviesa la maternidad, cómo se encuentra y también deja ver la carita de su beba. Este viernes 20 de febrero, volvió a compartir una imagen de ella y causó mucha ternura en sus seguidores.

El mensaje de Cami Homs dedicado a su hija Aitana

Cami Homs volvió a enternecer a sus seguidores al compartir una nueva foto de su hija Aitana, fruto de su relación con José Sosa, que nació el pasado martes 27 de enero. Fiel a su estilo cercano y espontáneo, la joven publicó una dulce postal de su niña y la acompañó de una frase que resume el maravilloso momento que atraviesa.

“Disfrutándote tanto”, escribió junto a un emoji de corazón blanco. Asimismo, Cami Homs recomendó a sus seguidoras que son mamás de bebés recién nacidos o de pocos meses a sumar un nidito de contención a su habitación. "Recomendación 100% real", expresó haciendo foco en lo cómodo y funcional que resulta para el descanso de los más chicos y para tenerlos siempre cerca.

Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa

En la postal que subió Cami Homs a sus historias de Instagram se puede ver a la beba descansando plácidamente, envuelta en una manta blanca y recostada sobre un almohadón de contención en tono claro. Con los ojitos cerrados y una de sus manitos levantada, Aitana transmite paz y ternura en una escena minimalista, dominada por una paleta de blancos y suaves colores que refuerzan la delicadeza del momento.

Al igual que sus últimos posteos dedicados a su hija, Cami Homs volvió a mostrarla en un entorno simple y luminoso donde el protagonismo absoluto lo tiene su pequeña. Como era de esperarse debido al cariño que recibe diariamente la modelo, su publicación no tardó en llenarse de corazones y mensajes cariñosos de parte de sus seguidores, quienes celebran su nueva etapa y la felicidad que refleja en cada aparición pública.

Cami Homs y su feliz presente junto a José Sosa

Lejos de las polémicas del pasado, Cami Homs transita un presente más calmo y enfocado en la familia ensamblada que formó junto a su novio José Sosa, donde el amor y la armonía son protagonistas. De hecho, la influencer le dedicó unas cálidas palabras tras dar a luz a su hija. "Mi mejor sostén, gracias por no soltarme nunca la mano, me ayudaste a transformar el dolor en tranquilidad y el miedo que por momentos cruzaba mi cabeza, en ganas de atravesarlo", escribió, súper enamorada, en su red social.

Cami Homs y José Sosa junto a su hija Aitana

Sin dudas, la llegada de Aitana marcó un nuevo comienzo para ambos, fortaleciendo el vínculo y ampliando el hogar que construyen día a día. En cada fotografía, Cami Homs deja ver que está plenamente dedicada a disfrutar de su rol de mamá y de esta etapa de plenitud personal junto al futbolista. De esta manera, volvió a mostrar a su bebé y derritió de ternura a todos los usuarios que se mantienen pendientes de su día a día.