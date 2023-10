Carla Bruni impactó en sus redes sociales al revelar que sufrió un cáncer de mama, el cual lo llevó en secreto. El motivo de la publicación fue por el Octubre Rosa, para concientización y la lucha contra la enfermedad, que afecta a muchas mujeres alrededor del mundo.

Por ello, la exprimera dama, realizó un vídeo, con cara seria, mostró diferentes carteles, contando su experiencia: "Hace cuatro años me diagnosticaron cáncer de mama", se puede leer en la primera tarjeta, que aparece frente a la cámara.

Carla Bruni

Luego, la modelo comenzó a detallar los tratamientos que se realizó: ‘’Cirugía, radioterapia, terapia hormonal. Pasé por el tratamiento habitual para este tipo de cáncer. Pero tuve suerte: mi cáncer aún no era agresivo. ¿Por qué no fue agresivo? Porque no tuvo tiempo de volverse agresivo...’’, expresó.

Acto seguido, la cantante francesa, dio de un mensaje para concientizar acerca de la importancia de la mamografía: ‘’Cada año, en la misma fecha, me hago una mamografía. Si no me hubiera hecho uno cada año, hoy no tendría el seno izquierdo’’, agregó.

Y continuó, sin dar pistas sobre cómo se encuentra actualmente su salud: ‘’No escribo este post para darte los detalles de mi salud. Eso me repugna y dudé mucho antes de hablar de esto. No, la razón por la que publico esto hoy es para enviar un mensaje’’.

Finalmente, Carla Bruni pidió encarecidamente a sus seguidores, especialmente a las mujeres, que hagan chequeos regulares, especialmente mamografías, para tener todas las preocupaciones sobre el cancer de mama : ‘’Pero un mensaje fundamental para todas las mujeres que leerán esto: hazte tus mamografías todos los años. Haz tus mamografías. Tus vidas dependen de ello’’, cerró.

D.M