Así es la casa de Calu Rivero y Aíto de la Rúa: hecha con material de plantaciones, sustentable y en medio del bosque

Calu Rivero se encuentra de vacaciones en Uruguay junto a su pareja, Aito de la Rúa, y sus dos hijos, Tao y Bee. Allí la actriz y el hijo del expresidente construyeron un hogar acorde a su filosofía de vida: una casa hecha con material de plantaciones, sustentable y emplazada en el medio del bosque. A través de sus redes sociales, los artistas mostraron cómo es el espacio que construyeron para disfrutar de los momentos de relax junto a sus retoños.

Calu Rivero y Aito de la Rua, una vida volcada a lo sustentable

Desde que se retiró de la actuación, Calu Rivero comenzó un camino de introspección y búsqueda personal que la llevó a indagar por los planos más esenciales de la vida: el cuidado y la preservación del medio ambiente. En este marco, conoció a Aíto de la Rúa, un apasionado del arte, los viajes, la meditación y los negocios.

Calu Rivero y Aito de la Rúa | Instagram

Juntos iniciaron una convivencia en Estados Unidos, lugar donde el hijo del expresidente Fernando de la Rúa, se desenvuelve como directivo de una compañía dedicada a las aplicaciones de hongos y trufas en la "medicina psicodélica". Al compartir la misma filosofía de vida, la pareja invirtió en Uruguay y construyó una vivienda cien por ciento sustentable confeccionada con materiales de plantaciones y en el medio de un bosque, lugar soñado por ambos para vivir con sus hijos incluso en período de vacaciones: “Su oasis y su mundo”

Casa de Calu Rivero y Aito de la Rúa en Uruguay | Instagram

Al igual que la mayoría de las celebridades, la pareja apostó por un estilo industrial, donde abunda la presencia de luz natural. Las estructuras de hierro en color negro y los amplios ventanales permiten mantener una profundidad visual y una fusión interior-exterior. Sin embargo, se inclinó por revestirla con materiales ecofriendly: módulos y maderas de plantaciones forestales certificadas -cumpliendo criterios ambientales y sociales sin causar daños irreversibles al planeta-.

Casa de Calu Rivero y Aito de la Rúa en Uruguay | Instagram

Estilo campestre y colonial, con un guiño ecofriendly

San Ignacio se convirtió en el lugar preferido de las celebridades para vacacionar. No obstante, si bien Calu Rivero pertenece a la élite de famosos que viaja a Punta del Este en la época estival, diseñó su casa para ser un verdadero oasis en plena ciudad balnearia. Alejada de la playa y sin vistas al océano, la artista apuesta por un lugar rodeado de vegetación donde el sonido de la naturaleza sea la verdadera protagonista.

En materia de diseño de interior, optó por un estilo que se mezcla entre lo campestre y lo colonial. Muebles de madera maciza, pisos de parquet rústico, alfombras estilo colonial y un estilo minimalista crean una combinación muy utilizada en el diseño de interior de alto nivel. Cabe destacar que la iluminación aporta un matiz de calidez y sobriedad ideal para crear un clima similar al de un cuento de hadas.

A pesar de su impronta libre y lejos de las tendencias mundiales, Calu Rivero mostró cómo se puede formar un hogar de ensueño con materiales que vayan en sintonía con el cuidado y la preservación del medio ambiente. Cada rincón refleja una identidad clara: elegancia relajada, amor por el medio ambiente y una mirada puesta en la tendencia sobre el diseño de interiores. Cada elección construye un espacio que combina estética, comodidad y personalidad, sin abandonar el confort y con un claro guiño hacia la vida sustentable.

NB