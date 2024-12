Cata de Elía anunció su embarazo, hace cinco meses, y contó que se trataba de gemelas. Hoy, la conductora de A24 compartió mediante su cuenta de Instagram una foto con un desgarrador mensaje y contó que perdió a una de sus gemelas.

A través de una publicación, con una foto en blanco y negro, y un mensaje desolador, Cata compartió que una de sus hijas, Margarita, había fallecido.

Hace casi cinco meses, Cata de Elía anunció que se convertiría en mamá de gemelas. Hoy, la periodista anunció a través de su cuenta de Instagram que perdió a una de sus bebas, Margarita.

“Perdí a Margarita, una de mis dos bebitas, y desde entonces todo quedó suspendido, como en blanco y negro”, expresó la conductora de A24 en un sentido posteo.

“Hija, que solo conociste mi vientre, mi voz, mis risas, mis llantos, mis nervios, mis miedos, mis alegrías, mis ansiedades, la voz de tu padre, los ladridos de los perros y el cuerpo y el calor de tu hermana, hoy me toca despedirte”, continuó.

“Te sentí como un cosquilleo, te vi acurrucada junto a tu hermana, te vi dormida, y también cabeza a cabeza con Matilde haciendo la vertical. Cómo me reí por dentro en esa ecografía: el médico se volvió loco tratando de verlas. Con tu hermana estaban haciendo su primera travesura”, escribió, recordando los meses con su beba en la panza.

“Hija amada, ojalá hayas entendido que, desde que te concebí, lo más importante de mi vida fue darte la mejor vida posible ahí adentro, en mi vientre. Recé para que crezcas y nazcas sana, y festejé como un gol cada ecografía en la que todo estaba bien”, señaló la conductora hablándole a su hija.

“No estaba preparada para este golpe. ¿Quién lo está? ¿A quién se le ocurre semejante crueldad? No hay nada que pueda consolarme. No habrá consuelo nunca. Quiero gritarlo, para que nadie intente hacerlo. No quiero que nadie me pregunte, que nadie me diga nada. Es imposible. La vida me separa de vos y ahora solo pienso en cómo se vive con semejante ausencia. Si hubiera podido, habría cambiado mi vida sana en este mundo por dártela a vos”, escribió y demostró el dolor que lleva dentro con la ausencia de la hermana de Matilde.

“Bebita de mi corazón: te voy a extrañar hasta el día que me muera, y le pido a Dios que tus meses en mi panza hayas sentido mi amor, el amor de tu papá, de tu hermana y hayan sido los más felices y sin dolor. Siempre me vas a faltar, vos, Margarita, mi otra gemela”, finalizó.

Hace meses, la periodista contó que la llegada de sus bebitas se trató de una búsqueda difícil y de años, que al fin se había concretado.

El embarazo de Cata De Elía junto a su familia

La imagen y las palabras de Cata de Elía tocaron el corazón de sus seguidores, compañeros de trabajo y gente del espectáculo, quien le dejó sus mejores deseos y fuerza después de la gran pérdida de una de sus gemelas que acaba de afrontar y para la que no estaba preparada.

