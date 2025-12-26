La China Suárez alimentó los rumores de crisis con Mauro Icardi: “A mi tampoco me quieren tanto"

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutaron de una Navidad familiar, rodeados de sus hijos y de sus mejores amigos en la Argentina. Su romance fue el protagonista en sus posteos en Instagram, que dejó comentarios de los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, también volvieron a crecer los rumores de crisis entre ambos, con un picante palito que lanzó la actriz. En un video de TikTok, hizo hablar a sus seguidores, al mostrarse sola durante la cena.

China Suárez, Mauro Icardi

¿Crisis en puerta? El palito de la China Suárez que elevó los rumores

La relación de la China Suárez y Mauro Icardi está bajo la lupa mediática en todo momento. La pareja tuvo un comienzo polémico que provocó que las miradas estuvieran sobre ellos, y se mantuvieran, sobre todo en estas Navidades, que las hijas de Wanda Nara pasaron con ellos en la casa de los sueños. Sin embargo, este romance estaría pasando por una crisis, y fue elevada con un video de la actriz, donde lanzó un picante palito que dio de qué hablar.

Durante la cena navideña, la China optó por hacer un video sola para sus seguidores, donde en la descripción les deseó una feliz navidad. Sin embargo, todos destacaron la letra de la canción que usó para hacer lipsync, y que elevó los rumores de crisis en la pareja. Ella eligió "París" de Boza & Sech, específicamente la parte que decía: "Parece que no te quieren tanto. Por eso me estás llamando. Vi tus fotos por París, no te ves tan feliz. No estés aparentando". Lo que más llamó la atención fue la frase "a mí tampoco me quieren tanto", que también decía la canción, y que los usuarios no dejaron pasar, asegurando que ella no se encontraba tan bien en la relación como parecía.

El look de la China Suárez para su noche navideña: cutie y princesa

La China Suárez sigue optando por un estilo elegante y sofisticado al momento de aparecerse en los eventos más importantes, destacando la originalidad de los estampados o agregados inesperados. Es por eso que la Navidad no iba a ser diferente, y sorprendió a todos con un mini dress de estilo princesa, que dio de qué hablar. La parte superior era corset, mientras que la inferior llamaba la atención por los fake hips que la acompañaban. El mismo era con estampado floral. que fueron en composé con unos tacos aguja nude.

El look de la China Suárez para su navidad con Mauro Icardi

Los usuarios de las redes sociales y fanáticos fashionistas no tardaron en destacarlo, mientras que otros optaron por hablar de los rumores de romance que habían comenzado a aparecer entre ella y el futbolista. El video de TikTok que compartió la China Suárez alimentó esos dichos, gracias a una particular frase de una canción que ella optó por cantar en lipsync. Sin embargo, ambos mantuvieron el silencio y no dudaron en subir fotos juntos de las fiestas, al igual que con sus hijos y seres queridos.

A.E