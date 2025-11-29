La China Suárez mostró el lujoso anillo que le regaló Mauro Icardi y estallaron los rumores de casamiento: "Feliz primer año"

La China Suárez y Mauro Icardi festejaron su primer aniversario de novios. En mendio de la romántica celebración, la actriz fue sorprendida con un lujoso regalo que volvió a desatar los rumores de casamiento.

Instalados nuevamente en Turquía, la China Suárez compartió en sus redes sociales los detalles de la celebración íntima y sorprendió al mostrar el costoso obsequio que recibió del futbolista del Galatasaray. Entre las fotos que publicó, se ve un enorme ramo de rosas rojas y, sobre ellas, una elegante caja negra que contenía un anillo.

“Feliz primer año, mi amor”, escribió la ex Casi Ángeles al revelar los regalos. En las imágenes también mostró su reacción al abrir la caja y luego posó luciendo la joya, dejando en evidencia su emoción.

Como era de esperarse, las repercusiones no tardaron. Sus seguidores comenzaron a especular de inmediato con que podría tratarse de un anillo de compromiso y que la boda estaría más cerca que nunca, un tema que desde hace meses circula entre los rumores que rodean a la pareja.

Cabe recorque que hace poco más de dos semanas Mario Pergolini sorprendió a Mauro Icardi al preguntarle cuándo se iba a casar con la China Suárez. Ante la inesperada consulta, el futbolista del Galatasaray empezó a reírse y dijo: "Primero me tengo que divorciar". Sin embargo, aclaró: "Lo vamos a planificar cuando me divorcie. En marzo de 2026, sale. Hay fecha FIFA, capaz que en esa semana".

El pasado 30 de octubre, Lara Piro, abogada de Mauro Icardi, habló con La Posta del Espectáculo y explicó que el matrimonio entre el futbolista y Wanda Nara aún sigue vigente en Italia, donde se realizó la unión civil.

“El divorcio se tramita allá, tiene audiencia en febrero y debería concluirse esa etapa”, detalló. Sus declaraciones generaron revuelo, ya que por primera vez alguien del entorno del jugador habló abiertamente de un posible casamiento con la actriz. “¿Quién dice? Por ahí tenemos casamiento”, deslizó, dejando entrever que el enlace podría concretarse una vez que el trámite legal llegue a su fin.

Por su parte, Mauro Icardi, en diálogo con Mario Pergolini, confirmó la versión de su abogada y adelantó que la fecha de casamiento con la China Suárez sería en marzo de 2026, después de firmar el divorcio con Wanda Nara y en medio de la fecha FIFA.