La desopilante carta de la China Suárez a su novio de la infancia

La China Suárez es una mujer de carácter fuerte, y lo demostró que es así desde muy chiquita. Este miércoles, la actriz compartió en sus redes sociales una terrible y desopilante carta que envió a su novio de la infancia.

"Julián, hoy me dí cuenta de que sos un tarado y también me dí cuenta de que no gustás de mí ni yo de vos. Para mí vos no existís", escribió por aquel momento Eugenia en puño y letra junto a unos corazones rosas tachados, contando que el amor se había terminado.

"Era re tranqui de chiquita", escribió en la postal que generó risas entre sus millones de seguidores. Esta no es la primera vez que la pareja de Benjamín Vicuña, abre el cajón de los recuerdos. Hace algunos días también compartió dibujos de su infancia y algunas grabaciones de viajes familiares.