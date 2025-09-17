La China Suárez le puso un freno a Wanda Nara en el juicio contra Yanina Latorre y Ángel de Brito

La China Suárez tomó una decisión clave en el marco del juicio que mantiene contra Yanina Latorre y Ángel de Brito, y que involucra también a Wanda Nara como testigo. En las últimas horas, se conoció una presentación realizada por sus abogados que modifica el rumbo de la causa y pone en foco la participación de la empresaria.

En medio del juicio contra Yanina Latorre y Ángel de Brito, la China Suárez apuntó contra Wanda Nara

La China Suárez le puso un freno a Wanda Nara en el proceso judicial que la enfrenta con Yanina Latorre y Ángel de Brito. La medida fue impulsada por su equipo legal y responde a una situación puntual que se dio en el avance de la causa, generando repercusiones entre las partes involucradas.

China Suárez

Durante el programa de Intrusos (América), Paula Varela compartió la ‘papeleta’ que presentaron los abogados de la actriz. “Wanda era llamada a declarar como testigo de parte contra la China Suárez, no se presentó, y ahora lo que piden los abogados de la ex Casi Ángeles es que la empresaria no pueda ser llamada a declarar”.

Según explicó la periodista, los letrados de la China Suárez consideran que la ausencia constituye una “negligencia testimonial”, y que su testimonio debería ser descartado. El abogado de la modelo presentó un escrito en el que solicita que ya no sea considerada como testigo. “No habiendo comparecido la testigo a la audiencia fijada el 12 de septiembre ni justificada su inasistencia, solicito se la tenga por desistida de la misma”.

Además, se remarcó que existe una “enemistad manifiesta” entre ambas figuras, lo que podría afectar la validez del testimonio. Este pedido se suma a otras acciones legales que la influencer mantiene contra Wanda Nara, que involucran reclamos por daños a su imagen y honor. En ese contexto, los letrados argumentan que la relación previa entre ambas podría interferir en la objetividad de cualquier declaración en el juicio contra Yanina Latorre y Ángel De Brito.

Durante el programa, Paula Varela también mencionó que otros testigos convocados para la causa no se presentaron, entre ellos Cinthia Fernández. Según explicó la periodista, “se bajaron varios testigos”, lo que modifica el escenario previsto para el avance del proceso judicial.

Wanda Nara

La causa principal fue iniciada por La China Suárez contra Yanina Latorre y Ángel de Brito por declaraciones públicas que, según la actriz, vulneraron su vida privada y afectaron su entorno familiar. El reclamo incluye una demanda por daños y perjuicios, y se encuentra en etapa de presentación de pruebas y testimonios. Por lo que la causa continúa su curso, y se espera que en las próximas semanas se definan los pasos a seguir.

China Suárez

China Suárez le puso un freno a Wanda Nara en el juicio contra Yanina Latorre y Ángel de Brito, tras una presentación legal que busca limitar su participación como testigo. El planteo se suma al desarrollo de una causa que continúa en proceso y que involucra distintos actores del mundo del espectáculo.

