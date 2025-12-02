La China Suárez recibió a sus hijos con una espectacular sorpresa navideña: lujo y ostentación

Amancio y Magnolia Vicuña regresaron a Turquía, donde están viviendo junto a su mamá, la China Suárez, y su pareja, Mauro Icardi. Durante estos días, se quedaron en la Argentina junto a Benjamín Vicuña, pero las responsabilidades académicas en el país euroasiático los obligaron a regresar. Para darles una cálida bienvenida, la actriz los recibió con una espectacular sorpresa navideña, llena de lujo y ostentación, que provocó la sorpresa y el agradecimiento de los menores.

China Suárez, Mauro Icardi

La ostentosa sorpresa navideña de bienvenida que la China Suárez le preparó a sus hijos

En su cuenta de Instagram, la China Suárez no duda en mostrar el amor que le tiene a sus hijos, y lo mucho que busca incentivarles la ilusión e imaginación con recorridos turísticos o decoraciones de lujo. Es por eso que, a comienzos de diciembre, y con el regreso de Magnolia y Amancio a Turquía, decidió hacerles una espectacular sorpresa navideña y recibirlos a lo grande. En sus historias, compartió varios videos de los menores emocionados al ver el regalo y lo agradecidos que se veían.

Su casa de Turquía, con su clásica ambientación japandi, sufrió un cambio radical, al estar decorada para las fiestas. Las puertas daban una bienvenida como si fuera un portal al Polo Norte, con decoraciones navideñas, predominando el verde y rojo. En el living, un árbol de gran tamaño estaba acompañado de peluches gigantes y moños por doquier, simulando convertir los sillones en regalos. Esta misma idea continuaba en las escaleras y el segundo piso, donde los esperaba una mesa con juguetes electrónicos de mini ciudades navideñas.

"Desde que llegaron, no paran de decirnos "gracias, gracias". Mi deseo es que nunca dejen de agradecer, que no den nada por sentado. Voy a dedicar mi vida para hacerlos felices siempre", reflexionó la actriz, y mostró la alegría de los niños al ver cada una de las decoraciones navideñas.

Los días de Magnolia y Amancio en la Argentina, lejos de su mamá

Tras la rueda de prensa de la China Suárez, la actriz regresó a Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi, y sus hijos se quedaron en la Argentina. Por un lado, Rufina Cabré está disfrutando de las preparaciones de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo. Por el otro, Magnolia y Amancio se reencontraron con su papá, Benjamín Vicuña, quien celebró su cumpleaños el pasado fin de semana. Rodeados de famosos y sus hermanos del lado de Pampita, los menores fueron protagonistas de fotos y momentos divertidos junto a su familia en el país.

Benjamín Vicuña, Amancio Vicuña, Magnolia Vicuña, y sus hermanos

Sin embargo, en su regreso a Turquía, fueron recibidos con una espectacular sorpresa navideña, que los emocionó. Magnolia y Amancio volvieron a convivir con la China Suárez y Mauro Icardi, mientras continúan sus estudios en el colegio del país euroasiático.

A.E