De Claudia Lapacó a Gabriela Gili, quiénes fueron los grandes amores de Rodolfo Bebán

Rodolfo Bebán fue uno de los actores y directores más importantes de la escena artística, y uno de los galanes más codiciados de la Argentina. Su carrera lo hizo pasar por el cine, el teatro y la televisión durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, protagonizando grandes títulos como Juan Moreira (1973), El amor tiene cara de mujer (1964), Malevo (1972), y El precio del poder (1992). Sin embargo, sus talentos no fueron lo único que lo convirtió en tapa de diversas revistas de la época.

Su belleza natural cautivó a muchas de sus fanáticas y celebridades que trabajaron con él durante aquellos años. El actor protagonizó, de esta manera, grandes historias de amor que, años después, siguen estando en el recuerdo de todos. De Claudia Lapacó a Gabriela Gili, hubieron tres mujeres que fueron esenciales en la vida de Bebán, ya que con ellas formó familia y fue parte de importantes escándalos de la farándula hasta su fallecimiento, el 14 de agosto de 2022 a los 84 años.

La historia de amor de Rodolfo Bebán y Liz Amaral Paz: el primer amor y el nacimiento de su primera hija

Rodolfo Bebán fue uno de los galanes más codiciados de la Argentina, durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. En esos años, el actor vivió grandes historias de amor con importantes mujeres de la farándula. Sin embargo, fue una modelo paraguaya la que lo enamoró por primera vez, y con quien tuvo a su primera hija. Rodolfo Bebán y Liz Amaral Paz mantuvieron una relación sentimental al comienzo de la carrera artística de él, que se destaca por haber sido breve y de bajo perfil mediático.

Fruto de este corto romance, nació la primogénita del galán, llamada Dolores. Sin embargo, esta unión se disolvió poco tiempo después, dando paso a uno de los romances más mediáticos y observados de Bebán: su matrimonio con Claudia Lapacó.

Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán

La historia de amor de Rodolfo Bebán y Claudia Lapacó: la pareja emblema de la década del 60

Rodolfo Bebán y Claudia Lapacó conformaron una de las parejas más emblemáticas del espectáculo argentino durante la década de 1960 . Su casamiento, su familia ensamblada y su tensa separación dieron de qué hablar a los medios de comunicación, hasta su reencuentro laboral en el 2011. Sin embargo, al principio fueron el ejemplo de amor y glamour para todas las celebridades de aquellos años.

El romance comenzó a principios de la década de 1960, como un auténtico flechazo de amor a primera vista en el ámbito teatral porteño. La actriz se encontraba ensayando una obra en el Teatro Sarmiento, cuando el actor llegó para presenciar ese momento como invitado del elenco. Si bien había una conexión anterior entre ellos, ya que Claudia había trabajado en dos obras con Miguel Bebán, el padre de Rodolfo, esa fue la primera vez que ambos se encontraron solos y, tras una caminata y una charla íntima, se enamoraron.

Vivieron dos meses de intenso amor y noviazgo, pero una oportunidad única para Lapacó los obligó a distanciarse por un tiempo. La actriz viajó a Francia tras ganar una prestigiosa beca de estudio por diez meses en el Centre d'Art Dramatique de París, y se quedó durante un año y medio, en el que estuvieron completamente separados y sin contacto. Finalmente, en el regreso de Lapacó a Buenos Aires, ambos notaron que el amor seguía intacto y decidieron darse una segunda oportunidad.

A los seis meses del regreso, en 1966, no dudaron en que su amor era real y se casaron, sellando una de las historias más intensas de la farándula. Vivieron juntos cuatro años y medio, y, fruto de este matrimonio, nacieron sus dos hijos varones, Rodrigo y Diego. Si bien todo parecía encaminado, la convivencia comenzó a presentar complicaciones. En varias entrevistas, Lapacó expuso que el carácter reservado de Bebán y su creciente fama de picaflor hizo que la desconfianza y la separación se hiciera más latente. Finalmente, el matrimonio se disolvió de forma abrupta a finales de la década, pasando del amor notorio al silencio tenso.

Ninguno volvió a hablar del otro al momento de enfrentarse en eventos de lujo o entrevistas con los medios de comunicación. Esto hizo crecer los rumores de una separación en malo términos. Sin embargo, en 2011, rompieron el hielo al aceptar protagonizar la obra teatral Filosofías de vida junto al emblemático Alfredo Alcón. Los ensayos se desarrollaron con absoluto respeto y cordialidad profesional, lo que llevó a que se confirmara una buena relación en los últimos años del actor.

Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán junto a sus hijos: Rodrigo y Diego / Créditos: Captura de +CARAS

La historia de amor de Rodolfo Bebán y Gabriela Gili: el amor que formó una familia

Gabriela Gili y Rodolfo Bebán fueron una de las parejas más queridas y populares de la televisión y el espectáculo argentino durante las décadas de 1970 y 1980 . Si bien su romance comenzó como protagonistas en una ficción, la conexión entre ambos terminó trasladándose hasta la realidad, que duró casi dos décadas.

La pareja se conoció en 1972, en los estudios de Canal 9, durante las grabaciones de ⁠Malevo , una telenovela de época sumamente exitosa que rompió récords de audiencia. Para ese momento, el actor ya se había separado de Claudia Lapacó, y la actriz se encontraba en proceso de separación de su primer esposo, Walter Murúa. En la novela, Bebán interpretó a Rodolfo Escalante Almada, un joven de la aristocracia, mientras que Gili interpretó a María, una joven hermosa, de mirada angelical y cabello rubio. Ambos vivían una intensa historia de amor en las calles nocturnas y los lados oscuros de la ciudad, pero que esta conexión terminó traspasándose a la realidad.

Tras el comienzo de una tierna amistad entre ambos, gradualmente, la situación fue cambiando. Recién en 1973, durante la última etapa y temporada de la telenovela, el amor traspasó definitivamente las fronteras y decidieron dejar de ocultarse de la prensa, comenzando una convivencia formal que duraría 18 años. Fruto de esta unión, se formó una dulce familia de cinco que selló sus sentimientos. Facundo, María Daniela y Pedro Emiliano nacieron y le dieron a la pareja un amor de familia que terminó abruptamente.

Esta historia de novela tuvo un duro final, cuando el 29 de diciembre de 1991, Gabriela Gili falleció a los 46 años a causa de una insuficiencia cardíaca. Los medios de comunicación se sumaron a la conmoción, sorpresa y un profundo dolor colectivo, tras la muerte de la actriz. Sin embargo, Bebán generó la preocupación de todos cuando se sumió en un profundo dolor, del cual sus allegados afirmaban que nunca se pudo recuperar del todo, alejándose paulatinamente de la exposición pública.

Rodolfo Bebán y Gabriela Gili / Créditos: Captura de Malevo

Liz Amaral Paz, Claudia Lapacó y Gabriela Gili fueron los tres amores de la vida de Rodolfo Bebán, ya que formaron la familia que lo acompañó hasta el final de sus días. El actor fue uno de los más importantes de los últimos años, y un galán muy codiciado de la Argentina.

A.E