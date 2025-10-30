En el día en que Diego Maradona habría cumplido 65 años, su exesposa y mamá de Dalma y Gianinna, Claudia Villafañe, publicó una emotiva foto para recordarlo. En medio de los homenajes y los mensajes que se multiplicaron en las redes, volvió a cobrar fuerza una de las historias más conmovedoras de los últimos días del ídolo: el último intento de comunicarse con Claudia, apenas 48 horas antes de morir.

Claudia Villafañe reveló el llamado que le hizo Diego Maradona 48 horas antes de morir

Este jueves 30 de octubre, Diego Maradona habría cumplido 65 años. En una fecha cargada de recuerdos y homenajes, vuelve a resonar una de las historias más conmovedoras de sus últimos días: el intento de comunicarse con su exesposa y madre de sus dos hijas, Claudia Villafañe, apenas dos días antes de su muerte.

Claudia Villafañe y Diego Maradona

Fue la propia Claudia quien lo reveló en una entrevista con La Nación, al contar que recibió una llamada perdida de Diego a la madrugada del 23 de noviembre de 2020, pero no llegó a atenderlo. “Cuando me desperté, llamé y no me atendían. Llamé a Jonathan, el hijo de su hermana, que estaba con él en el último tiempo. Le dije: ‘Me llamó el tío y no lo pude atender’. Y me respondió: ‘Ahora ya le dieron las pastillas y está dormido’”, recordó.

Claudia Villafañe y Diego Maradona

Aquel llamado quedó marcado para siempre. “Me quedó pendiente saber qué necesitaba o si me quería decir algo, pero te quedás con esa espina de no saber qué pasaba”, confesó. Ese gesto se convirtió en un símbolo de la historia que unió a Diego Maradona y Claudia Villafañe durante más de cuatro décadas, entre el amor, los desencuentros y un lazo imposible de romper.

El conmovedor posteo de Claudia Villafañe para recordar a Diego Maradona

Claudia Villafañe volvió a emocionar a sus seguidores al recordar a Diego Maradona en el día en que el ídolo habría cumplido 65 años. Fiel a su estilo reservado pero profundamente sensible, la empresaria y mamá de Dalma y Gianinna compartió en sus redes un homenaje cargado de amor y nostalgia. En sus historias de Instagram publicó una imagen del cielo azul atravesado por nubes, entre las cuales una tenía forma de corazón, un gesto simple pero simbólico que refleja la conexión que aún siente con el padre de sus hijas.

El homenaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona

Acompañó la postal con la canción “Live is Life” de Opus, la misma que inmortalizó uno de los momentos más recordados de Maradona en la cancha, y escribió: “¡Besos al cielo! ¡Feliz cumple!”, junto a un emoji del infinito. Con ese mensaje, Claudia Villafañe reafirmó el amor eterno y el vínculo inquebrantable que la une al Diez, incluso a casi cinco años de su fallecimiento.