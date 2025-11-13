Claudia Villafañe sorprendió a su nieta Azul, la hija de Dalma Maradona, con su mejor receta: Día de abuelos en el jardín

Claudia Villafañe es, sin dudas, una de las figuras más reconocida del espectáculo argentino. Productora de eventos, ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity y expareja de Diego Maradona, ha construido su propia identidad pública lejos de los escándalos y siempre cerca de los afectos.

Claudia Villafañe y Azul

Madre de Dalma y Gianinna Maradona, y abuela súper presente, Claudia Villafañe suele compartir en sus redes sociales momentos íntimos que muestran su faceta más cálida. Entre todos sus nietos, una de las pequeñas que más protagonismo tiene en su vida diaria es Azul, la hija menor de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli. La niña, hermana de Roma, se convirtió en la protagonista del último gesto tierno que la empresaria expuso en Instagram.

La receta especial de Claudia Villafañe para el jardín

En el marco del Día de los Abuelos, el jardín de Azul organizó una actividad especial para compartir en familia, y Claudia Villafañe no dejó pasar la oportunidad de sorprender a la pequeña con algo hecho especialmente para ella. Fiel a su espíritu creativo, y recordando por qué conquistó al jurado de MasterChef Celebrity, la productora preparó una receta casera.

La receta de galletas de Claudia Villafañe

En sus historias de Instagram, mostró la previa de la preparación, dejando ver los ingredientes dispuestos sobre la mesa y los moldes que usaría para crear. En otra imagen, se observaba los nombres de los compañeritos de Azul, lo que dejaba en claro que la actividad estaba pensada para compartir con toda la sala. Finalmente, Claudia Villafañe compartió la última historia reveló el resultado: “Cookies” escrito sobre una bandeja y, al lado, el nombre Azul y Roma decorado con colores.

Un gesto que refleja su rol familiar

Más allá de su trayectoria en la televisión y su trabajo como productora de eventos con Plan V, Claudia Villafañe siempre destacó por su fuerte identidad familiar. Sus publicaciones suelen girar en torno a su núcleo, y este gesto en el jardín de Azul vuelve a demostrar la conexión tan cercana que mantiene con cada uno de sus nietos.

Las galletas de Claudia Villafañe

El tierno regalo culinario de Claudia Villafañe para la más chiquita de la familia no solo habla de su amor de abuela, sino también de su esencia: simple, afectiva y siempre presente, incluso en los momentos más cotidianos.