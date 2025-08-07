Carmen Villalobos habló de las claves que mantienen su relación con Frederik Oldenburg: “Cada pareja es un universo”

Carmen Villalobos sacudió la farándula colombiana en 2022 cuando anunció su separación de Sebastián Caicedo tras 12 años de relación, y 3 en matrimonio. La ruptura estuvo cubierta por rumores y especulaciones que afectaron emocionalmente al actor caleño, quien declaró varias veces haber sufrido una profunda depresión. Con el tiempo, la actriz encontró en el presentador venezolano Frederik Oldenburg una nueva oportunidad para el amor.

Su historia comenzó a finales de ese mismo año, cuando ambos coincidieron en producciones de Telemundo: él en Exatlón Estados Unidos y ella en Top Chef VIP. Se los había visto juntos por primera vez en República Dominicana, y las imágenes habían cautivado a los seguidores de ambos. Desde entonces ya pasaron dos años y medio, y aunque su vínculo parece más fuerte que nunca, suelen optar por la discreción.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg

Carmen Villalobos reveló las claves que mantienen en su relación con Frederik Oldenburg

En una entrevista con la revista Hola, la actriz colombiana habló de sus “no negociables” en la vida y en la relación. Aunque comenzó hablando de su rutina de cuidado personal —como, por ejemplo, nunca irse a dormir con maquillaje—, la conversación se trasladó a su vida sentimental. “No somos de postear muchas cosas, es una relación que sí se mantiene más discreta, más alejada. Y ha sido fabuloso, más felices que nunca, creo que más compenetrados que nunca”, comentó.

Sobre los límites y acuerdos en pareja, la actriz de Sin senos no hay paraíso, dijo: “Yo creo que cada pareja es un universo. Y puede que yo aquí te diga una cosa y la gente diga: ‘¿Cómo así?’ Pero no, nosotros más que no negociables tenemos muy buena comunicación para que, si de pronto hay algo que no es no negociable para el uno o para el otro, lo podamos sobrellevar”. Villalobos destacó que la clave está en el apoyo mutuo: “Nos acompañamos tanto en nuestro proceso personal como profesional y nos disfrutamos mucho el uno del otro”.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg

Además, la actriz atraviesa un gran momento profesional. En septiembre estrenará en Netflix La Huésped, donde va a compartir pantalla con Laura Londoño y Natalia Reyes en un papel de villana. “La actuación siempre ha sido parte de mi vida, es la pasión número uno, es la que me mueve las fibras”, expresó. Al mismo tiempo, aseguró que su trabajo como presentadora en Top Chef VIP “me ha enamorado de una manera que yo no te puedo explicar”.

Con una vida profesional en ascenso y una relación estable, Carmen Villalobos parece haber encontrado un equilibrio perfecto para llevar su carrera de la mejor manera mientras está en su mejor momento con Frederik Oldenburg.

F.A