Wanda Nara y su vida es digna de una novela. Su relación con Mauro Icardi y el histeriqueo con L-Gante, han llevado a que sea tema de conversación en todos lados. Las señales parecen indicar que terminará el 2022 soltera, a pesar de que se le había vinculado con el cantante, la empresaria ya lo mandó a la friendzone durante las fiestas de Navidad.

Ahora, trascendió en las últimas horas, los requisitos que debe cumplir ese hombre ideal y perfecto que Wanda Nara desea. Lo reveló a través de una ronda de preguntas y respuestas que realizó a través de sus historias en Instagram.

Wanda Nara y su hombre ideal.

Primero, le consultaron si estaba conociendo a alguien. A lo que Wanda aseguró: “No. Desde octubre del 2022 estoy sola, divirtiéndome con amigas”. Seguidamente, otro usuario muy curioso quiso indagar más allá y le preguntó a la ex de Mauro Icardi: “¿Que cualidades tiene que tener un hombre para enamorarte?”.

“Tiene que ser inteligente, apasionado por lo que hace, tiene que ser un potro, una persona segura y madura que me cuide, que me respete y que me haga sorpresas... ¿existe?”, indicó Wanda, muy esperanzada de que algún día llegue ese príncipe azul que tanto espera.