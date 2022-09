Cómo es la casa de Martín Redrado en la que hizo una fiesta y fue denunciado

En las últimas horas, trascendió una noticia que pone en el ojo de la tormenta a Martín Redrado. El economista y ex presidente del Banco Central se encontraba celebrando su cumpleaños en la residencia que tiene en el barrio de Belgrano, cuando sus vecinos realizaron una denuncia en su contra por ruidos molestos.

Al domicilio de Redrado, se apersonó personal policial tras haber recibido al menos un llamado de los vecinos que se quejaron por el alboroto que estaban armando los casi 50 invitados del agasajo.

"Lo que me cuentan es que Redrado no es muy querido con los vecinos del barrio. Y no sabés con quién tuvo un escándalo en el pasado: con Jorge Guinzburg y su mujer, Andrea Stivel. Porque construyó un sobrepiso y le tapó todo el sol a la pileta de Jorge", contó Paula Varela en Socios del espectáculo sobre el antecedente de Martín Redrado en el vecindario.

"No lo quieren como vecino. Y cada vez que hay música le mandan a la policía. La policía fue y salió un amigo de Martín a arreglar un poco la cuestión, a hablar con los policías. No salió Martín", siguió.

Cómo es la casa de Martín Redrado en la que fue denunciado por sus vecinos

La casona de Martín Redrado es una residencia de estilo francés, muy elegante, sofisticada y de clásico lujo. Se encuentra en el barrio de Belgrano, en un terreno amplio de 10 metros de frente por un gran fondo de 51 metros. Posee un total de 470 metros cuadrados de superficie cubierta, sin contar el jardín, la parte de terraza y el patio.

La casona está algunos metros retirada, posee amplios ventanales y en planta baja posee rejas, para convertirla en un sitio más seguro. Tiene dos entradas, una para el garage y otra que pertenece a la puerta principal de la casa.



En el segundo piso se puede apreciar dos ventanas en los laterales. Además, majestuoso balcón con columnas y barandas de reja trabajadas artesanalmente que recrean los grandes palacios franceses de la época de Luis XV.

En el último piso, la construcción se divide en dos. En la parte que da a la calle, tiene una terraza y un jardín de invierno. En la parte trasera, se puede apreciar que tiene construida otras habitaciones.

La parte posterior de la propiedad tiene pequeños balcones que dan hacia el jardín. En el segundo piso hay un mirador redondo con columnas en donde el economista ha puesto una mesa. Allí disfruta de ricos desayunos en compañía de su mujer, Lulú Sanguinetti.

En cuanto al jardín, cuenta con 20 metros por 10 metros. Allí, Martín Redrado ha mandado a construir una piscina con forma ovalada. El estilo sigue el de la casa en general, el francés: hay árboles, canteros y esculturas.

La propiedad tambiém posee una escalera de mármol con alfombra gris oscuro en forma de medio círculo con bronce y hierro trabajado. Ese piso se completa con una cocina, un toilette, un baño completo y un estudio. Además de un hall de entrada y un pre-living. En el segundo piso cuenta con otro living y los tres dormitorios. Dos de ellos con baño en suite. Además hay otro baño completo. El tercero hay una terraza, jardín de invierno y otro dormitorio más. Además está el sector de servicios. Una habitación de servicio, lavadero y baño de servicio.

Luciana Salazar remodeló la casa en la que vive Martín Redrado con Lulú Sanguinetti

En una de las reconciliaciones de Luciana y Martín, la blonda aprovechó para remodelar la casona. Era el año 2015 cuando Luly eligió nuevos muebles para darle un aire más "moderno" a lo que en ese entonces sería su "nidito de amor".

Si bien Luciana Salazar no vivía de forma permanente en esta casa de Belgrano, pasaba mucho tiempo allí junto a su pareja y lo ayudó a redecorar.

En cuanto al general de la casa de Martín Redrado, es a destacar que tiene terminaciones de lujo: pisos de mármol de carrara y un ascensor estilo Luis XV, que por dentro posee asientos tapizados en capitoné y espejos con marcos. El interior de la casa se caracteriza por tener pisos de roble de eslavonia y molduras en dorado a la hoja.

Todos los muebles que hay en el dommicilio son del estilo Luis XV; están en perfecto estado y han sido restaurados para que queden impecables. En su mayoría son en tonos beige y dorados.

Además posee pinturas con marcos bañados en oro.