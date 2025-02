Cómo se gestó la fusión entre Lali Espósito y Miranda

Lali, Ale Sergi y Juliana Gattas volvieron a fusionarse en un nuevo single y video. Esta vez, el dúo Miranda se unió a la joven estrella musical para lanzar “Mejor que vos”: tercer corte del próximo álbum de Lali, que ya encendió motores y del que la misma cantante adelantó, será el mejor en su historial musical.

“Gracias Miranda, los amo. Y al equipazo que laburó en este video mega. Viva el pop”, compartía la estrella juvenil el día del esperado lanzamiento. Este trío explosivo ya había cautivado la escena musical con su anterior y exitosa colaboración, “Yo te diré”, hit musical de Miranda! que fue el puntapié inicial para continuar fusionando lo mejor del pop en ambos universos.

Miranda se unió Lali para lanzar “Mejor que vos”: tercer corte del próximo álbum de Espósito.

Escrita y compuesta por Lali Espósito, Ale Sergi, Mauro de Tomasso y Galán, con producción a cargo de Don Barreto y el propio Tomasso, el trío vuelve a hacer historia con un pegadizo tema celebrado por millones que, a través de las diferentes plataformas digitales, ya le dieron el visto bueno.

Tanto el vestuario como el make up y estilismo, meticulosamente cuida dos y a la altura de la propuesta, son tan protagonistas como la energía de la propia Lali y el exitoso dúo del pop en escena. Una puesta inspirada en la televisión de los años 80, que simula una presentación en vivo con un diseño fresco y electrizante. Plumas, brillos, pelucas y colores no le faltan a cada uno de los looks que las figuras del pop lucen en las coloridas tomas del video.

Es la segunda vez que Lali colabora con el dúo de Ale Sergi y Juliana Gattas.

Luego de sorprender con sus recientes singles rockeros y en un volantazo musical importante, Lali demuestra una vez más su capacidad para moverse con soltura entre géneros y mantener al público siempre expectante por lo que vendrá.

La cantante pop ya anunció que se viene un 2025 cargado de novedades, entre ellas: sus tres nuevas presentaciones en el estadio Vélez -el próximo 24, 25 de mayo y 6 de septiembre- estadio que le dio marco al show más épico de su carrera hasta la fecha. Lali también se encuentra expectante por el estreno de la segunda temporada de “El Fin del Amor”, serie inspirada en el libro de Tamara Tenenbaum que protagoniza por Prime Video.