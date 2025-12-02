Confirman que Ivana Figueiras fue internada de urgencia tras separarse de Darío Cvitanich

Ivana Figueiras tuvo que ser internada de urgencia por un pico de estrés el último fin de semana. Carolina, una amiga de la modelo, reveló cómo le afectaron las críticas que recibió en redes sociales tras el divorcio de su última pareja, Darío Cvitanich, y Chechu Bonelli.

Ivana Figueiras fue internada de urgencia tras separarse de Darío Cvitanich

Ivana Figueiras fue internada de urgencia después de terminar su relación con Darío Cvitanich. La modelo, que había blanqueado hace dos meses con el exfutbolista, tuvo que ser hospitalizada tras atravesar un pico de estrés. Según dieron a conocer, se cansó de los conflictos del deportista con su expareja y las acusaciones que recibía en las redes sociales.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Carolina, amiga y socia de Ivana, habló en A la tarde (América TV) y confirmó el difícil momento de salud. “Ivana está mal, muy angustiada con todo lo que pasó este fin de semana. Ella estaba en un vínculo de sanación con lo que había ocurrido con su novio el año pasado. Fue una situación muy triste y que pasen estas cosas la puso mal”, explicó sobre los motivos que desencadenaron la crisis.

Al ser consultada sobre si Ivana y Cvitanich siguen en contacto, la empresaria fue contundente: “Están distanciados”. Además, prefirió no opinar sobre si su amiga continúa enamorada del deportista, quien también atraviesa un conflicto con su ex, Chechu Bonelli.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

En cuanto a los mensajes que Ivana denunció en sus redes, Carolina detalló cuáles fueron las agresiones que habrían contribuido a su descompensación del fin de semana: “Mucha gente le decía cosas en sus fotos y también en las de nuestro local. La niñera de los hijos de ellos —por Cvitanich y Chechu Bonelli— ha comentado fotos de Ivana burlándose, riéndose y poniendo caritas de asco. Evidentemente, esto está premeditado por personas que le quieren hacer daño”.

El motivo por el que Ivana Figueiras dejó a Darío Cvitanich

Ivana Figueiras es una modelo que siempre intentó mantener un perfil bajo, incluso con su cercanía al mundo del espectáculo y sus relaciones con figuras reconocidas. Meses atrás, Darío Cvitanich hizo público su romance con ella y, desde ese momento, comenzaron las versiones que la señalaban como la tercera en discordia en la separación del exfutbolista de Chechu Bonelli.

El descargo de Ivana Figueiras

Sin embargo, el detonante que llevó a Figueiras romper el silencio en las redes sociales fue la exposición de una de sus hijas. En Instagram, Ángel de Brito publicó una imagen de la pareja junto a una de las niñas, y la modelo reaccionó de inmediato, pidiéndole al periodista que bajara la foto. Tras las disculpas del conductor de LAM, la modelo realizó un fuerte descargo donde contó que había recibido insultos, presuntamente provenientes del entorno de Chechu Bonelli, y aclaró que su relación con el exfutbolista comenzó cuando él ya estaba separado.

Además, fue categórica al describir su situación actual: afirmó que está soltera y que no tiene intención de alimentar el escándalo mediático. “Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto les sirve a personas que quieren resurgir en el medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes”, expresó.